東京咖啡廳歇業公告惹議！日英韓文道謝 中文僅留無情7字

聯合新聞網／ 綜合報導
日本秋葉原一家TULLY'S COFFEE分店的多語停業公告遭炎上。 圖擷自Google地圖
日本東京秋葉原一間連鎖咖啡店近日貼出歇業公告，卻因多語言版本內容的差異在X平台引起眾多網友討論。這家位於秋葉原UDX的「TULLY'S COFFEE」門市，在營業約20年後，於今年1月23日結束營業，店門口張貼日文、英文韓文中文公告，其中英文與韓文版本皆寫下感謝顧客多年支持的文字，但繁、簡體中文版本僅寫「已閉店，請勿進入」，讓部分網友質疑是否有差別待遇。

公告照片發上社群平台X後，網友紛紛留下自己的推測。有網友認為，業者可能並非刻意針對特定語言群體，而是翻譯方式導致語氣落差，甚至有人指出使用Google Gemini翻譯的痕跡，感覺略帶反諷，「店家可能沒有那個意思，但Gemini翻譯出來的語氣有點酸」。

也有人緩頰指出，可能純粹只是「沒有中文母語的員工」，並提到日文與韓文在文法上較接近，比較容易呈現感謝的意涵。更有網友留言，「至少繁體中文公告上要感謝一下。簡中雖然殘念，但就這樣留著也是理所當然」。也有其他網友提出不同角度，認為此事值得大眾思考，對多國語言公告「到底用不用心」。

隨著話題延燒，該店目前已將原本張貼的英文、韓文與中文公告撤下，僅保留日文版公告，試圖平息這場爭議。

