北海道接機放鳥！日籍司機白等2小時被封鎖 網怒起底：是高雄便當店老闆

日本北海道近日遭逢暴雪侵襲，新千歲機場JR千歲線班次頻頻停駛，不少旅客臨時改以包車接送。昨（1）日下午，一家日本包車公司在社群平台發文求助，指出一名旅客於新千歲機場預訂接機服務後卻未現身，司機依約到場苦等近2小時仍不見人影，嘗試聯繫時才發現已遭對方封鎖，事後發現這名旅客為台灣人，是高雄某便當店老闆。

包車公司在threads上表示，該名旅客事前並未支付任何訂金，但公司仍依約派遣司機前往機場等候，期間多次撥打電話皆無法接通，最終才確認對方將公司列入黑名單。業者強調，日本相當重視商業信譽，即使旅客臨時取消，只要提前告知都可協調處理，但此次完全失聯，讓司機在機場苦等2小時。

業者後續更新狀況指出，該名旅客疑似刻意避聯，除更換社群平台頭像、隱藏高雄市地標外，連LINE的頭像與背景也一併移除。事件曝光後，網紅「四叉貓」也發文分享其查詢過程，表示短時間內比對公開資訊後，推測訂車者疑似為高雄市鼓山區一家便當店的負責人。

對此，不少網友也不滿回應，「對不起，這位台灣人太丟臉了，在高雄的能否去店家提醒他一下，把錢給付了吧」、「有夠丟臉」、「我是建議老闆趕緊出面，道歉賠錢，不然怕是連生意都做不下去」、「好扯，前一天還在聯絡隔天就消失」、「幫擴散！這種人真的丟臉到極點！」。

很多人也建議要先收訂金比較有保障，「辛苦了，下次請收訂金保護自己」、「這樣很難找，以後要先收錢」、「華人都要先收錢，上周也一個大雪臨時叫車到機場的放司機鴿子，而且雙方都是台灣人」、「辛苦了！根據我這20年的經驗告訴我，出發前7天都要收錢」。目前該便當店更改了Google評論的名稱，但仍未出面說明。