17歲國中女上學遲到！ 不滿手機被沒收亮美工刀 割傷2教職員

學生理應準時上學，否則可能受到處分。新加坡1名17歲中學女學生上課遲到，被校務主任沒收手機，她事後打算取回不果，用美工刀自殘和割傷對方，傷者立即通知訓導主任增援。主任聞訊趕至後，嘗試說服女學生交出美工刀，但她情緒激動不肯就範，又趁主任通知其他人之際將他割傷，校方只好報警求助。女學生事後被告，在庭上認罪，法官將於今年3月宣判刑罰。

涉事女生未滿18歲 媒體不得報導身份

當地媒體於今年1月報導，事件發生在2025年4月28日，現場是新加坡1間中學，由於女被告只有17歲，受到法律保護，媒體不得公開被告名字或任何會洩露被告身份的資料。

遲到被沒收手機

被告當日早上7時45分才踏入校園，校務主任發現她遲到，因此沒收其手機以作處分，被告交出手機後到課室上課。

先後用美工刀割傷校務主任和訓導主任

到了大約中午12時20分正值午休，女生向校務主任取回手機時被拒，隨即顯得不耐煩，突然亮出1把美工刀，先割自己手臂，再割傷校務主任左手臂。校務主任負傷指示她坐在校務室外，同時通知訓導主任。主任嘗試說服她交出美工刀，但她情緒激動，拒絕依言照做。訓導主任見狀致電同事尋求支援，女生突然發難，用美工刀割傷訓導主任左手臂。

2名傷者接受治理

其他學校職員聞訊到場，其中1人成功奪走女生美工刀，校方同時聯絡警方尋求協助，女生見狀回家，當日在家中被捕，校務主任和訓導主任事後接受治理，當中訓導主任左手臂有1道較深傷痕。

女生被告被控2項「用利器蓄意傷人」罪名，今年1月23日認罪，法官今年3月4日判刑。

延伸閱讀：

苦戀男同學淪炮友！床戰後告白再被拒 她揮刀割頸險殺人被判刑

失常母兒童節亮刀！4歲女兒遭割頸 聽到哭聲驚醒 被控殺人未遂

文章授權轉載自《香港01》

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980