快訊

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

「酷的夢」228萬YT頻道被盜急求救 「中文怪物」心血陷危機

美國欠698億會費聯合國快破產！ 川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

聽新聞
0:00 / 0:00

17歲國中女上學遲到！ 不滿手機被沒收亮美工刀 割傷2教職員

香港01／ 撰文：田中貴
女學生先後用美工刀割傷校務主任和訓導主任。 示意圖／ingimage
女學生先後用美工刀割傷校務主任和訓導主任。 示意圖／ingimage

學生理應準時上學，否則可能受到處分。新加坡1名17歲中學女學生上課遲到，被校務主任沒收手機，她事後打算取回不果，用美工刀自殘和割傷對方，傷者立即通知訓導主任增援。主任聞訊趕至後，嘗試說服女學生交出美工刀，但她情緒激動不肯就範，又趁主任通知其他人之際將他割傷，校方只好報警求助。女學生事後被告，在庭上認罪，法官將於今年3月宣判刑罰。

涉事女生未滿18歲 媒體不得報導身份

當地媒體於今年1月報導，事件發生在2025年4月28日，現場是新加坡1間中學，由於女被告只有17歲，受到法律保護，媒體不得公開被告名字或任何會洩露被告身份的資料。

遲到被沒收手機

被告當日早上7時45分才踏入校園，校務主任發現她遲到，因此沒收其手機以作處分，被告交出手機後到課室上課。

先後用美工刀割傷校務主任和訓導主任

到了大約中午12時20分正值午休，女生向校務主任取回手機時被拒，隨即顯得不耐煩，突然亮出1把美工刀，先割自己手臂，再割傷校務主任左手臂。校務主任負傷指示她坐在校務室外，同時通知訓導主任。主任嘗試說服她交出美工刀，但她情緒激動，拒絕依言照做。訓導主任見狀致電同事尋求支援，女生突然發難，用美工刀割傷訓導主任左手臂。

2名傷者接受治理

其他學校職員聞訊到場，其中1人成功奪走女生美工刀，校方同時聯絡警方尋求協助，女生見狀回家，當日在家中被捕，校務主任和訓導主任事後接受治理，當中訓導主任左手臂有1道較深傷痕。

女生被告被控2項「用利器蓄意傷人」罪名，今年1月23日認罪，法官今年3月4日判刑。

延伸閱讀：

苦戀男同學淪炮友！床戰後告白再被拒 她揮刀割頸險殺人被判刑

失常母兒童節亮刀！4歲女兒遭割頸 聽到哭聲驚醒 被控殺人未遂

文章授權轉載自《香港01》

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

相關新聞

透視《戰火下的毛孩》：烏俄戰爭裡人與動物的患難與共

電影《戰火下的毛孩》在台上映前夕，導演山田茜（山田あやね）接受《轉角國際》視訊採訪，分享烏俄戰爭開打之後3度前往烏克蘭拍攝紀錄片的心路歷程。

北海道接機放鳥！日籍司機白等2小時被封鎖 網怒起底：是高雄便當店老闆

日本北海道近日遭逢暴雪侵襲，新千歲機場JR千歲線班次頻頻停駛，不少旅客臨時改以包車接送。昨（1）日下午，一家日本包車公司在社群平台發文求助，指出一名旅客於新千歲機場預訂接機服務後卻未現身，司機依約到場苦等近2小時仍不見人影，嘗試聯繫時才發現已遭對方封鎖，事後發現這名旅客為台灣人，是高雄某便當店老闆。

無故指示2女病人全裸原地跑！男醫生涉強行摸胸非禮 被控4項罪名

馬來西亞發生醫生非禮女病人案件。檳城1名華裔男醫生被指無故要求2名外籍女病人脫衣…

17歲國中女上學遲到！ 不滿手機被沒收亮美工刀 割傷2教職員

學生理應準時上學，否則可能受到處分。1名17歲中學女學生上課遲到，被校務主任沒收手機…

350公斤男教師倒浴室...8名消防員花20分鐘搬出送醫院 意外原因曝光

在浴室救援如此困難！馬來西亞1名體重約350公斤的40歲男教師因病身體虛弱，凌晨時份在浴室倒地，妻子致電消防求救。由於教師全身乏力，8名...

浴室門竟是大錢坑？ 揭密飯店「無門化」美學與成本真相

如果你近期曾經入住國外飯店，可能會發現過去完全緊閉的浴室門，如今已經被滑動式穀倉門（編按：沿牆面橫向滑動、外露軌道設計的門片）、布簾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。