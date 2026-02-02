無故指示2女病人全裸原地跑！男醫生涉強行摸胸非禮 被控4項罪名

馬來西亞發生醫生非禮女病人案件。檳城1名華裔男醫生被指無故要求2名外籍女病人脫衣，裸體原地跑步，甚至觸摸其中1名女病人的胸部。涉案醫生被控4項罪名，但他在庭上拒絕認罪，案件繼續審理。

無故要求2名外籍女病人脫衣跑步

當地媒體於今年1月報導，44歲華裔男被告阮宏達（譯音），本身擔任醫生，阮男被指2025年2月20日晚上9時15分至9時30分，在檳城中央醫院鑑證科臨床檢驗室，指示1名外籍女子脫衣，繼而要求她裸體站立和原地跑步，蓄意侮辱對方，其間他更以暴力方式觸摸對方胸部。同月26日晚上9時30分，阮男在相同地點再次要求另1名外籍女子裸體原地跑步，蓄意侮辱對方。

被告被控4項罪名 拒絕認罪

阮男涉嫌觸犯3項《刑事法典》第509條文「侮辱他人貞潔」和1項354條文「非禮」，案件同年12月17日和今年1月27日在喬治市推事庭進行審理，被告出庭時均戴口罩，不讓樣貌曝光，同時拒絕認罪，獲准以1.75萬令吉（約新台幣14.8萬元）保釋候審，由於相關法律文件仍在處理中，推事下令今年2月12日再審。

文章授權轉載自《香港01》