350公斤男教師倒浴室...8名消防員花20分鐘搬出送醫院 意外原因曝光

香港01／ 撰文：李納德
在浴室救援如此困難！馬來西亞1名體重約350公斤的40歲男教師因病身體虛弱，凌晨時份在浴室倒地，妻子致電消防求救。浴室示意圖／Ingimage
浴室救援如此困難！馬來西亞1名體重約350公斤的40歲男教師因病身體虛弱，凌晨時份在浴室倒地，妻子致電消防求救。由於教師全身乏力，8名消防員花了20分鐘才將他從浴室搬到客廳，教師腳部受細菌感染及患有哮喘，救援人員要分階段緩慢移動。教師因無法登上普通救護車，結果要用大卡車運送到醫院。

消防透露，傷者不是在浴室滑倒，而是因身體不適多日未進食而體力透支出事，現正在醫院接受治療。

350公斤教師癱倒浴室　妻無力移動

馬來西亞傳媒《東方日報》及《光明日報》報道，該名居於瓜拉雙溪峇魯男教師體重達350公斤，突然全身乏力癱倒在浴室，無法自行起身，妻子亦無力移動他，只好報案向消防求助。馬六甲消拯局指，馬日丹那消拯隊1月31日凌晨近3時接報，消防員到達時他全身乏力、虛弱躺在廁所地板。

3原因要8名消防員慢慢搬

由於傷者體重達350公斤，廁所非常狹窄，當局動用8名消防員搬人。傷者腳部受細菌感染及患有哮喘，移動過程中他因病痛不斷呻吟，消防員搬人時要刻意放慢，作出分階段的移動，花了20分鐘才將他搬出到客廳。

因病無食慾至體力透支倒下

消防透露，傷者因發高燒請了逾一周病假在家休養，他事發時未有滑倒，而是因病多日沒有食慾未有進食，全身體力透支倒下。傷者體重驚人無法用普通救護車運送，最終動用大卡車，並由醫護人員陪同下送走，救援行動最終花逾1小時，至凌晨4時18分才送他入院，正接受進一步治療。

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 浴室 消防員 食慾 體重 廁所 細菌 醫護人員

