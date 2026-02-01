浴室門竟是大錢坑？ 揭密飯店「無門化」美學與成本真相

摘要 入住飯店本該是種享受，但你是否曾在如廁時，因「透明浴室」或「關不緊的滑門」而與旅伴面面相覷？這股讓房客崩潰的尷尬設計風潮，其實是飯店財務長眼中的精算考量。

如果你近期曾經入住國外飯店，可能會發現過去完全緊閉的浴室門，如今已經被滑動式穀倉門（編按：沿牆面橫向滑動、外露軌道設計的門片）、布簾，或是只具裝飾性質的隔板所取代。這些設計不只幾乎無法阻絕噪音和氣味，甚至連視覺遮蔽都做不到。

究竟為什麼，飯店要把浴室門換成隱私感較差的材質？

康乃爾大學飯店管理學院講師切爾文斯基（Lisa Chervinsky）指出，推動此趨勢的主因是成本控制。《華爾街日報》直指，那一扇不起眼的門，在財務長眼中，正是巨大錢坑。

對飯店：省電、省料、更好清理

原因在於，中價位連鎖飯店利潤微薄，疫後商務旅遊尚未完全恢復，但人工、建築、能源成本都在飆升。而傳統浴室多半沒有窗戶，如果採用實心門，住客必須開燈才能使用浴室，使電費增加，而且門把也容易壞。

但若使用透光材質的滑動式穀倉門、布簾、裝飾性隔板，輔以開放式設計，不僅引入自然光省電費，減少隔間牆、實體門的材料使用，也代表降低建築成本。

因此，部分飯店甚至將洗手台、淋浴間移到臥室，只把馬桶用玻璃圍起，而較少的障礙物，也更有利房務員在極短時間內完成清潔。

這種設計趨勢最早可追溯至日本的膠囊旅館，隨著「微型飯店」風潮吹向西方，浴室門就成了犧牲品，而且當房間看起來更通透、寬敞時，住客往往會覺得這筆住宿費花得更值得，如今甚至連康萊德（Conrad）、四季（Four Seasons）、萬豪（Marriott）等五星級飯店也跟進。

對旅客：坪效犧牲隱私，發起「把門還來」運動

但，即便許多飯店聲稱這提供「開放且現代的體驗」，但仍有不少旅客抱怨連連。在美國從事數位行銷的洛薇爾（Sadie Lowell）甚至發起「把門還給我們」運動，主動寫信給數百家飯店，詢問他們的門是否可完全關上，以及是否為玻璃材質，並建立一份涵蓋超過500家飯店的清單，並將飯店依據浴室隱私等級分類。

體驗仍是核心：在財務精算與體感舒適間找平衡

建築師事務所洛克威爾集團（Rockwell Group）合夥人基佛（Greg Keffer）表示，開放式設計正演變為更隱蔽的風格。未來趨勢是移除牆壁與門檻，但透過滑動玻璃門把整個「溼區」封閉，試圖在視覺通透、防止水花噴濺間取得更好平衡。

飯店業者的「無門策略」，本質上是空間心理學與成本效益的博弈，但當極致的坪效追求犧牲住客基本隱私，市場的反撲證明「體驗」仍是旅宿業核心。未來的贏家，將是能在財務精算與人性尊嚴間，找到完美平衡點的設計者。

資料來源：WSJ、Yahoo、Thrillist、Hotel Dive、Dailydot

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文浴室門竟是大錢坑？揭密飯店「無門化」背後美學與成本真相》