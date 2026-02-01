台灣半導體科研合作助力 立陶宛理工大學獲科技獎

立陶宛維爾紐斯格迪米納斯理工大學，獲得當地2025年維爾紐斯科技獎的「科學成果實踐」類別獎項，表彰它成功將科研成果轉化為實際應用，在多個領域持續推動創新，其中與台灣合作的半導體研發成果，成為獲獎原因之一。

維爾紐斯科技獎（Vilnius TechFusion Awards）是立陶宛維爾紐斯（Vilnius）年度重要科技盛事，今年邁入第7屆，聚集新創團隊、研究機構與產業代表，共同表揚對當地科技生態系具有重大貢獻的個人與團隊。今年頒獎典禮於1月30日舉行，由維爾紐斯官方推廣單位Go Vilnius與立陶宛新創協會UnicornsLithuania主辦。

主辦單位指出，維爾紐斯格迪米納斯理工大學（Vilnius Gediminas Technical University，簡稱 VilniusTech）獲得「科學成果實踐」（Science in Action）獎項，主要表彰它在人工智慧、國防、永續發展和先進技術領域推動創新，其中包括與台灣合作、於2025年聯合開發的2款新型半導體晶片，為電子產業和未來通訊開啟新的可能性，讓Vilnius Tech從5個獲提名單位中脫穎而出。

Vilnius Tech近年積極深化與台灣的學術交流，已與台灣科技大學、中山大學、成功大學等多所台灣的大學建立合作關係，在電子工程、通訊技術與半導體設計等領域進行聯合研究。

其中，Vilnius Tech與國立台北科技大學攜手研發的新型半導體晶片，鎖定次世代通訊應用，相關成果已完成設計並進入測試階段。

根據Vilnius Tech校方去年9月發布的新聞稿，與北科大合作的半導體計畫重點在於改良並開發可應用於高頻通訊系統的關鍵晶片元件，並透過成熟且相對低成本的製造技術實踐，促進科研與產業發展。

Vilnius Tech策略夥伴關係副校長梅許凱納斯（AdasMeškėnas）頒獎典禮後接受中央社記者訪問表示，校方數年前透過種子經費計畫，開始與台灣多所大學建立合作關係，相關計畫至今仍持續推進，研究團隊也持續共同撰寫論文與研究，「這只是開始，但合作是持續進行的，我相信未來會發展成一段穩固而美好的夥伴關係」。

梅許凱納斯指出，與台灣的合作計畫涵蓋多個研究主題，其中半導體合作是代表性且成功的案例之一，雙方還有多項由年輕研究團隊主導的新計畫陸續展開。校方相信，這些種子型研究未來也有機會發展成具實質影響力的重要成果。