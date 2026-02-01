加拿大台商辦年貨大街 媽祖逗陣與民同歡

快訊

中央社／ 溫哥華31日專電

農曆新年將至，加拿大卑詩省台灣商會今天舉辦年貨大街活動，吸引逾千民眾參與，體驗年節美食、文創精品、書香茶香等多采多姿活動；大甲媽祖並親臨現場坐鎮，傳遞守護、包容和堅忍的台灣精神。

在舞獅鼓聲的熱鬧喧騰下，年貨大街活動在大溫哥華地區的本拿比市（City of Burnaby）歡喜登場。商會會長陳翰祥介紹，卑詩省台灣商會創會34年來首度舉辦的農曆年市集就獲得近40個廠商共襄盛舉，不僅有非常台味的過年食品，也有充滿多元文化的手工藝品和書法體驗，更有許多經典的童玩體驗。

加拿大聯邦政府、卑詩省政府、本拿比市政府以及駐台北經濟文化辦事處等多名政要都親臨現場、喜迎馬年。

去年將大甲媽祖迎至加拿大的台裔國會議員張瑋麟（Wade Chang）很高興媽祖出席年貨大街活動，看見許多民眾向媽祖祈福，讓他回憶起在台灣過年時香火鼎盛、人潮洶湧的廟宇文化。他說：「媽祖代表的就是守護的力量，充滿包容與大愛，透過農曆新年活動，希望更多人體認到這些最令人感動的台灣精神。」

卑詩省旅遊文化和體育廳長康安禮（Anne Kang）以及擔任卑詩省貿易廳秘書的省議員崔保羅（PaulChoi）也在場讚揚台灣的文化和經濟是強大的軟實力。

本拿比市長侯邁豪（Mike Hurley）率領3位市議員到場向民眾拜年，除了發紅包之外，也一起和財神爺拍照，他希望2026年所有人都能感受到萬馬奔騰的好兆頭。

看到現場有糖葫蘆、烤香腸等美食，還有財神爺送財和三太子尬舞等活動，駐台北經濟文化辦事處處長劉立欣興奮不已，她說：「每逢佳節倍思親，熱鬧的年貨大街喚起了我兒時的記憶，真的好開心。」

加拿大居民Leah Paoloni說，很喜歡和亞裔一起慶祝農曆新年，因為「新年代表豐收、復甦和耳目一新，每個人都會幸福快樂。」

在台灣有多年教導外國友人學書法經驗的龔祐吟當場揮毫，贏得熱烈掌聲，許多孩子也試著拿起毛筆，嘗試寫著不太熟悉的中文字。現場還有麻將賓果的攤位，吸引孩子拿起麻將牌來辨識中文字。至於彈珠檯和套圈圈等童玩遊戲，則永遠是大小朋友們的最愛。

小學三年級就隨著父母移居海外的游重毅，如今已為人父，他帶著2個孩子來參加年貨大街，說：「過年是最好的機會可以讓下一代認識傳統文化，對於我們這些住在海外的華人來說，有這樣的活動格外珍貴。」

年貨大街 大甲媽祖 加拿大

