新加坡航展 F-35亮相多國機隊高難度預演吸睛

中央社／ 新加坡1日專電

新加坡航空展今天展開預演，新加坡空軍F-16C戰機與AH-64D阿帕契攻擊直升機聯合操演、澳洲第5代戰鬥機F-35A亮相、印尼與印度機隊分別展現高難度花式表演，相當吸睛。

兩年一度的新加坡航空展（Singapore Airshow）於2月3日至8日在樟宜展覽中心（Changi ExhibitionCentre）舉行。中央社等國際媒體今天受邀參與預演，並出席相關展演與論壇。

該航展是亞洲最大航空展，聚集來自數十個國家業者、各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統爭取商機。

航空展期間的飛行表演一直受到矚目。在飛行表演（Flying Display）方面，作為東道主的新加坡空軍派出表演團隊，帶來由F-16C戰機與AH-64D阿帕契攻擊直升機聯合演出的空中操演。

軍事專家陳國銘參與媒體預演活動，他告訴中央社記者，F-16C搭配直升機、快速機與慢速機的聯合演出較為少見。伴隨天際間劃著尖銳聲響，戰機在高空中展現空中旋轉、急速穿梭等多種花式表演，展現高難度技巧。

澳洲皇家空軍的第5代戰鬥機F-35A閃電2型（F-35ALightning II）首次亮相本屆航空展，來自馬來西亞空軍的Su-30MKM戰機、中國殲-10戰機也參與操演。

印度空軍孔雀（Sarang）直升機飛行表演隊、印尼空軍木星（Jupiter）飛行表演隊也前來大展身手。談及中國派出商飛（Comac）研製C919客機參與其中，陳國銘指出，這樣的舉動被視為與備受矚目的空中巴士A350-1000客機互別苗頭。

其他參與展示的廠商，包括展示商務噴射機的達梭航太（Dassault Aviation）、巴西航空工業公司（Embraer）以及灣流航太公司（Gulfstream）。另外美軍派出F-35A戰機、P-8A海神式海上巡邏機（P-8APoseidon）、KC-46空中加油機與無人機MQ-9等機型參與靜態展示。

