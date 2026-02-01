羅馬教堂天使壁畫修復神似義大利總理梅洛尼 官方介入調查

快訊

中央社／ 羅馬31日綜合外電報導
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。美聯社 美聯社
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。美聯社 美聯社

義大利「共和報」今天報導，羅馬市中心一座教堂內的天使壁畫，修復後面容神似義大利總理梅洛尼。此事件引發文化部展開調查，梅洛尼本人則對這起風波一笑置之。

「共和報」（La Repubblica）在頭版報導中率先指出，位於盧奇納羅倫佐聖殿（Basilica of St. Lawrence in Lucina）小禮拜堂的天使壁畫，修復後竟與49歲的保守派領袖、義大利史上首位女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）「撞臉」。

該報導隨文附上壁畫修復前後的對比照，並指出該天使原本看起來只是個「普通的小天使」。

文化部表示，已指示羅馬最高藝術遺產官員當天前往現場勘查該修復畫作，然後「再決定下一步行動」。

在野黨五星運動（Five Star Movement）抗議表示：「我們不能讓藝術與文化淪為政治宣傳或其他用途的工具，無論畫中描繪的臉孔是否為總理本人。」

教區神父米凱萊蒂（Daniele Micheletti）告訴安莎通訊社（ANSA），小禮拜堂的裝飾最近因水災受損而進行修補。由於原作是在2000年才完成的，因此並不受任何文化遺產法規保護。

這項修復工作由原畫作者瓦倫蒂內蒂（Bruno Valentinetti）親自操刀。他駁斥了改動畫像的說法，並告訴記者：「我只是還原了25年前原有的樣子。」

至於梅洛尼本人，她在Instagram上發布這幅引發爭議的畫作照片，並配上文字：「不，我肯定長得不像天使。」同時還附上一個大笑的表情符號。

