科索沃大選爆舞弊後重新計票 看守總理庫提政黨勝出
巴爾幹半島國家科索沃去年12月國會選舉爆發舞弊爭議後，科索沃選務機關今天表示，經過全面重新計票，確認看守總理庫提的政黨得票率過半。
法新社報導，科索沃的中央選舉委員會表示，根據最新計票結果，庫提（Albin Kurti）領導的政黨「自決運動」（Vetevendosje，VV）獲得51.1%選票，科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo，PDK）獲得20.19%選票，科索沃民主聯盟（Democratic League ofKosovo，LDK）則獲得13.24%選票。
本月稍早科索沃大選計票被發現數據有誤後，當局下令全面重新計票並展開刑事調查。
目前已有100多名選務人員遭到逮捕，他們涉嫌「竄改選舉結果」、「恐嚇」及「賄賂」，受影響選票據稱約有7萬張。這些人員約半數已遭裁定羈押1或2個月，且調查仍在進行中。
