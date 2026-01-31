快訊

川普點名華許接掌Fed！主席未上任先掀風暴 華爾街指這點「非常可疑」

條件優秀！黃仁勳讚台灣供應鏈獨一無二 3新面孔首度出席「兆元宴」

台中3歲、8歲男童遭下藥奪命 生母涉犯殺人罪遭法院收押

科索沃大選爆舞弊後重新計票 看守總理庫提政黨勝出

中央社／ 科索沃首都普里斯汀納31日綜合外電報導

巴爾幹半島國家科索沃去年12月國會選舉爆發舞弊爭議後，科索沃選務機關今天表示，經過全面重新計票，確認看守總理庫提的政黨得票率過半。

法新社報導，科索沃的中央選舉委員會表示，根據最新計票結果，庫提（Albin Kurti）領導的政黨「自決運動」（Vetevendosje，VV）獲得51.1%選票，科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo，PDK）獲得20.19%選票，科索沃民主聯盟（Democratic League ofKosovo，LDK）則獲得13.24%選票。

本月稍早科索沃大選計票被發現數據有誤後，當局下令全面重新計票並展開刑事調查。

目前已有100多名選務人員遭到逮捕，他們涉嫌「竄改選舉結果」、「恐嚇」及「賄賂」，受影響選票據稱約有7萬張。這些人員約半數已遭裁定羈押1或2個月，且調查仍在進行中。

科索沃 大選 得票率 恐嚇

延伸閱讀

終被排除為政黨附隨組織 救國團小編吐20字心裡話

政院：立院侵害新聞自由悖離憲政 將尋合法合憲救濟

中天條款、黨產條例、助理費修法闖關成功 政院：倒退式修法

泰國2月8日大選最新民調出爐 代表年輕世代人民黨維持領先

相關新聞

陸籍女子陳屍日本山林…肋骨骨折、皮膚脫落 警研判疑遭謀殺

據日本共同社1月31日報導，日本警方27日在茨城縣築波市一處山林發現一具中國籍女性遺體。中國駐日本大使館表示，已要求日本警方盡快查明死...

豪雨釀災…印尼西爪哇山崩增至49死 仍有15人失蹤

印尼西爪哇省（West Java）1周前連日大雨引發山崩，該國主要救援機構印尼國家搜救總署（Basarnas）今天說，死...

艾普斯坦檔案新曝光資料 驚爆安德魯「四肢著地」跪趴在女子身上

英國前王子安德魯先前已經因為與已故淫魔富豪艾普斯坦關係密切，且身陷性醜聞而遭剝奪各種王室頭銜、待遇和榮譽，如今又有新的一...

格陵蘭雪地「黑暗蔓延」元凶曝光 恐導致冰層融化加劇

在雪地上，它呈現綠色或紅色；在冰面上，則是帶點褐灰色。而它正以愈來愈快的速度，侵蝕包覆格陵蘭的巨大冰層。最新研究顯示，在...

菲律賓屢傳重大船難 南部渡輪沉沒增至31死、失蹤人數待釐清

菲律賓南部海域26日發生的渡輪沉沒事故，罹難者已增至31人；由於乘員名單不準確，確實失蹤人數目前難以推估

各國憂心疫情…印度爆高致死「立百病毒」 世衛：傳播風險低

印度爆出兩個立百病毒（Nipah Virus）病例，由於致死率高，疫情引發全球關注。在收到印度通報後，世界衛生組織（WH...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。