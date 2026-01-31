巴基斯坦俾路支省爆發分離主義分子攻擊衝突 釀47死

快訊

中央社／ 巴基斯坦奎達31日綜合外電報導

1名巴基斯坦官員表示，俾路支族分離主義武裝分子今天在西南部俾路支省（Balochistan）多地發動「協同」攻擊，造成至少10名安全部隊人員與37名武裝分子死亡。

法新社報導，俾路支省與阿富汗伊朗接壤，礦產資源豐富。巴基斯坦數十年來在當地對抗分離主義勢力叛亂，這類武裝分子鎖定國家部隊、外國人與非本地人來發動攻擊。

1位要求匿名的巴基斯坦高階安全官員表示：「恐怖分子...今天上午在超過12個地點發動協同攻擊。37名恐怖分子已被殲滅，…10名安全人員殉職，另有少數幾人受傷。」

俾路支省首府奎達（Quetta）的1名高階官員告訴法新社，分離主義分子還綁架了紐施基縣（Nushki）縣長。

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）發布聲明讚揚安全部隊「挫敗了12個地點的協同攻擊」，他並指控印度在背後支持這些分離主義分子。

巴基斯坦 恐怖分子 伊朗 阿富汗

