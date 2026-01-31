快訊

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

先衝四平街買蜜餞！黃仁勳「兆元宴」來了 科技業大咖全現身

中共官場加速清洗…正部級高官接連出事 應急管理部長王祥喜也落馬

陸籍女子陳屍日本山林…肋骨骨折、皮膚脫落 警研判疑遭謀殺

香港01／ 撰文／許祺安
日本警方27日在日本茨城縣築波市一處山林發現一具中國籍女性遺體。示意圖／ingimage
日本警方27日在日本茨城縣築波市一處山林發現一具中國籍女性遺體。示意圖／ingimage

日本共同社1月31日報導，日本警方27日在茨城縣築波市一處山林發現一具中國籍女性遺體。中國駐日本大使館表示，已要求日本警方盡快查明死因，將為死者親屬提供必要領事保護與協助。

據了解，該名中國籍女子54歲，居住在茨城縣土浦市，從事自營工作。她與丈夫分居，去（2025）年12月22日，丈夫因多日聯繫不上妻子，前往其住處也沒有回應，擔心發生意外而報警。警方表示，死者經解剖後發現多處異狀，包括肋骨骨折、皮膚脫落，頸部也疑似留有勒痕，目前研判為謀殺案，並全面展開調查。

警方透露，2025年12月底，死者丈夫報警稱與分居中的妻子失去聯繫，隨後向警方報案。警方調閱監視器畫面發現，死者最後一次被看到是去年12月20日，當時她在茨城縣內一家零售店購物。

司法解剖結果顯示，死者死亡時間約為數周前，死因尚未確定。警方指出，死者倒臥在地，身上衣物完整，但雙腳赤裸，隨身的皮包與錢包不見，手機則留在家中。遺體被發現時右側肋骨骨折，頸部皮膚存在損傷痕跡。警方認為存在他殺可能，正在展開調查。

採藥翁倒斃山坡｜兒子指父上山採藥止皮膚痕癢 疑撞樹跌倒失救死

中日關係｜高市早苗政權下 不安的大陸留學生正紛紛「逃離」日本

文章授權轉載自《香港01》

日本 骨折 遺體 死亡 殺人案

延伸閱讀

深化國防合作！日韓防長展開「桌球外交」 同意重啟搜救聯合訓練

高市不登大相撲擂臺頒獎 稱注重女人禁制傳統

中日誰先退縮？日相高市盼大選勝利 增加對抗中國大陸籌碼

日相宣示國會改選沒過半就下台 王鴻薇酸賴總統大罷免大失敗還在位

相關新聞

陸籍女子陳屍日本山林…肋骨骨折、皮膚脫落 警研判疑遭謀殺

據日本共同社1月31日報導，日本警方27日在茨城縣築波市一處山林發現一具中國籍女性遺體。中國駐日本大使館表示，已要求日本警方盡快查明死...

豪雨釀災…印尼西爪哇山崩增至49死 仍有15人失蹤

印尼西爪哇省（West Java）1周前連日大雨引發山崩，該國主要救援機構印尼國家搜救總署（Basarnas）今天說，死...

艾普斯坦檔案新曝光資料 驚爆安德魯「四肢著地」跪趴在女子身上

英國前王子安德魯先前已經因為與已故淫魔富豪艾普斯坦關係密切，且身陷性醜聞而遭剝奪各種王室頭銜、待遇和榮譽，如今又有新的一...

格陵蘭雪地「黑暗蔓延」元凶曝光 恐導致冰層融化加劇

在雪地上，它呈現綠色或紅色；在冰面上，則是帶點褐灰色。而它正以愈來愈快的速度，侵蝕包覆格陵蘭的巨大冰層。最新研究顯示，在...

菲律賓屢傳重大船難 南部渡輪沉沒增至31死、失蹤人數待釐清

菲律賓南部海域26日發生的渡輪沉沒事故，罹難者已增至31人；由於乘員名單不準確，確實失蹤人數目前難以推估

各國憂心疫情…印度爆高致死「立百病毒」 世衛：傳播風險低

印度爆出兩個立百病毒（Nipah Virus）病例，由於致死率高，疫情引發全球關注。在收到印度通報後，世界衛生組織（WH...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。