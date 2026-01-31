陸籍女子陳屍日本山林…肋骨骨折、皮膚脫落 警研判疑遭謀殺

據日本共同社1月31日報導，日本警方27日在茨城縣築波市一處山林發現一具中國籍女性遺體。中國駐日本大使館表示，已要求日本警方盡快查明死因，將為死者親屬提供必要領事保護與協助。

據了解，該名中國籍女子54歲，居住在茨城縣土浦市，從事自營工作。她與丈夫分居，去（2025）年12月22日，丈夫因多日聯繫不上妻子，前往其住處也沒有回應，擔心發生意外而報警。警方表示，死者經解剖後發現多處異狀，包括肋骨骨折、皮膚脫落，頸部也疑似留有勒痕，目前研判為謀殺案，並全面展開調查。

警方透露，2025年12月底，死者丈夫報警稱與分居中的妻子失去聯繫，隨後向警方報案。警方調閱監視器畫面發現，死者最後一次被看到是去年12月20日，當時她在茨城縣內一家零售店購物。

司法解剖結果顯示，死者死亡時間約為數周前，死因尚未確定。警方指出，死者倒臥在地，身上衣物完整，但雙腳赤裸，隨身的皮包與錢包不見，手機則留在家中。遺體被發現時右側肋骨骨折，頸部皮膚存在損傷痕跡。警方認為存在他殺可能，正在展開調查。

文章授權轉載自《香港01》