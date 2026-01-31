訪日觀光急增引關注 日本將擴大防堵「觀光公害」地區

快訊

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日本觀光廳透露，規劃在2030年把採取「過度旅遊」對策地區從目前47處增至100處，相關內容將納入2026至2030年度的新版「觀光立國推進基本計畫」，計畫擬於3月內閣會議敲定。

共同社報導，日本觀光廳認為，在旅遊景點擁擠和噪音影響日漸成為問題的背景下，吸引訪日遊客時並加強顧及當地居民情緒的舉措是不可或缺。

日本觀光廳昨天向專家會議出示計畫草案，到2030年實現訪日外國人6000萬人次、訪日消費額增至15兆日圓的現行目標維持不變。

但考量到日中兩國關係惡化而導致中國遊客銳減的情況，草案提到應對國際局勢變化的重要性，需要極力爭取從不同國家及地區吸引遊客。

在觀光公害的問題上，日本觀光廳正實施示範項目，支援採取緩解交通堵塞、因應不文明行為等對策的地區。

迄今為止，京都市和沖繩縣竹富町等47處地區在傾聽居民意見的基礎上，推進了緩解道路壅塞、限制遊客數量等措施。

日本 沖繩 景點 公害 京都

相關新聞

陸籍女子陳屍日本山林…肋骨骨折、皮膚脫落 警研判疑遭謀殺

據日本共同社1月31日報導，日本警方27日在茨城縣築波市一處山林發現一具中國籍女性遺體。中國駐日本大使館表示，已要求日本警方盡快查明死...

豪雨釀災…印尼西爪哇山崩增至49死 仍有15人失蹤

印尼西爪哇省（West Java）1周前連日大雨引發山崩，該國主要救援機構印尼國家搜救總署（Basarnas）今天說，死...

艾普斯坦檔案新曝光資料 驚爆安德魯「四肢著地」跪趴在女子身上

英國前王子安德魯先前已經因為與已故淫魔富豪艾普斯坦關係密切，且身陷性醜聞而遭剝奪各種王室頭銜、待遇和榮譽，如今又有新的一...

格陵蘭雪地「黑暗蔓延」元凶曝光 恐導致冰層融化加劇

在雪地上，它呈現綠色或紅色；在冰面上，則是帶點褐灰色。而它正以愈來愈快的速度，侵蝕包覆格陵蘭的巨大冰層。最新研究顯示，在...

菲律賓屢傳重大船難 南部渡輪沉沒增至31死、失蹤人數待釐清

菲律賓南部海域26日發生的渡輪沉沒事故，罹難者已增至31人；由於乘員名單不準確，確實失蹤人數目前難以推估

各國憂心疫情…印度爆高致死「立百病毒」 世衛：傳播風險低

印度爆出兩個立百病毒（Nipah Virus）病例，由於致死率高，疫情引發全球關注。在收到印度通報後，世界衛生組織（WH...

