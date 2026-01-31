訪日觀光急增引關注 日本將擴大防堵「觀光公害」地區

日本觀光廳透露，規劃在2030年把採取「過度旅遊」對策地區從目前47處增至100處，相關內容將納入2026至2030年度的新版「觀光立國推進基本計畫」，計畫擬於3月內閣會議敲定。

共同社報導，日本觀光廳認為，在旅遊景點擁擠和噪音影響日漸成為問題的背景下，吸引訪日遊客時並加強顧及當地居民情緒的舉措是不可或缺。

日本觀光廳昨天向專家會議出示計畫草案，到2030年實現訪日外國人6000萬人次、訪日消費額增至15兆日圓的現行目標維持不變。

但考量到日中兩國關係惡化而導致中國遊客銳減的情況，草案提到應對國際局勢變化的重要性，需要極力爭取從不同國家及地區吸引遊客。

在觀光公害的問題上，日本觀光廳正實施示範項目，支援採取緩解交通堵塞、因應不文明行為等對策的地區。

迄今為止，京都市和沖繩縣竹富町等47處地區在傾聽居民意見的基礎上，推進了緩解道路壅塞、限制遊客數量等措施。