訪日觀光急增引關注 日本將擴大防堵「觀光公害」地區
日本觀光廳透露，規劃在2030年把採取「過度旅遊」對策地區從目前47處增至100處，相關內容將納入2026至2030年度的新版「觀光立國推進基本計畫」，計畫擬於3月內閣會議敲定。
共同社報導，日本觀光廳認為，在旅遊景點擁擠和噪音影響日漸成為問題的背景下，吸引訪日遊客時並加強顧及當地居民情緒的舉措是不可或缺。
日本觀光廳昨天向專家會議出示計畫草案，到2030年實現訪日外國人6000萬人次、訪日消費額增至15兆日圓的現行目標維持不變。
但考量到日中兩國關係惡化而導致中國遊客銳減的情況，草案提到應對國際局勢變化的重要性，需要極力爭取從不同國家及地區吸引遊客。
在觀光公害的問題上，日本觀光廳正實施示範項目，支援採取緩解交通堵塞、因應不文明行為等對策的地區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言