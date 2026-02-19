餐點太美味…醬汁怎麼吃不失禮？日、義愛用麵包狂抹 英、法只能硬撈

到歐洲時，很多人都會遇到同樣的尷尬：主菜已吃完，盤內還留著一些醬汁。看著它覺得「不吃完太可惜」，但又怕拿麵包去抹盤子會不會不禮貌？根據日媒「Hint-Pot」報導，曾旅居英國的美食記者齋藤理子指出，在日本用餐時，拿麵包沾盤內醬汁吃乾淨算是很常見的做法，但在英國卻可能被認為是「不夠端莊」的吃相，甚至算是餐桌禮儀上的扣分行為。

齋藤說，在歐洲「醬汁」是料理的靈魂，像法國料理花大量時間慢熬高湯、結合多種食材做出的鮮甜美味的醬汁，堪稱一道料理的精華。英國料理近年也有很大的改變，許多創新的英式餐廳更善用香草、辛香料，大幅提升醬汁的水準。

關鍵差別就在各國對「醬汁」有不同的定位。英國和法國的觀念多半認為，醬汁是料理的一部分，應該隨主菜一起吃完。如果真的剩下，禮儀書上建議拿湯匙把醬汁吃乾淨，但實際上肉類主菜旁通常不會放湯匙。於是按傳統禮儀來說，既然沒有合適的餐具，那就乾脆別動它、留在盤子上，才算得體。

但如果在義大利就完全不同。義大利甚至有單獨的詞彙「Scarpetta」，來形容「用麵包把醬汁吃乾淨」的行為。這個字的意思是把麵包當成小鞋子，一滴不剩地把醬汁吃乾淨。在義大利文化裡，這並不丟臉，反而是一種讚美，代表你真的喜歡這道菜，也是在向廚師表達感謝。

有讀者留言分享曾在旅行地的法式餐館用餐，因為醬汁太美味，每道都用麵包吃得非常乾淨，服務生收盤子時還笑說「差點以為是洗過的盤子要直接收進櫃子」，主廚甚至特地到桌邊致意。留言者也表示，只要店家沒有明令禁止，未來仍會維持這樣的習慣，拿麵包把醬汁吃乾淨。