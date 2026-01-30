哥倫比亞總統稱「耶穌曾有性關係」 教會強烈反彈：扭曲歷史、真理

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發該國教會強烈反彈。

法新社報導，裴卓27日在一場演說中表示，耶穌曾經「發生性關係」，也許是與他的追隨者之一抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene）。

裴卓聲稱「那樣的男人離不開愛」，並稱耶穌「去世時身邊有許多愛他的女性相伴」。

哥倫比亞雖然在憲法上屬於世俗國家，但絕大多數民眾自認為天主教徒或基督徒，一般認為耶穌終身未婚，過著貞潔的生活。

代表福音派與新教教會的「哥倫比亞福音派聯盟」（Evangelical Confederation of Colombia）稱裴卓的言論「扭曲歷史、聖經與神學真理」，並指控他的態度「缺乏尊重」。

天主教會「哥倫比亞主教會聯盟」（EpiscopalConference of Colombia）則呼籲「尊重、不干涉並保護人民的信仰」，促請政治人物避免發表「神學性」言論。

裴卓自認為非實踐的天主教徒，他曾就讀天主教學校，曾表達他對「解放神學」的推崇。該學說主張教會應致力改善窮人與邊緣群體的處境。