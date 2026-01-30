快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

哥倫比亞總統稱「耶穌曾有性關係」 教會強烈反彈：扭曲歷史、真理

中央社／ 波哥大29日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發該國教會強烈反彈。 歐新社
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發該國教會強烈反彈。 歐新社

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發該國教會強烈反彈。

法新社報導，裴卓27日在一場演說中表示，耶穌曾經「發生性關係」，也許是與他的追隨者之一抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene）。

裴卓聲稱「那樣的男人離不開愛」，並稱耶穌「去世時身邊有許多愛他的女性相伴」。

哥倫比亞雖然在憲法上屬於世俗國家，但絕大多數民眾自認為天主教徒或基督徒，一般認為耶穌終身未婚，過著貞潔的生活。

代表福音派與新教教會的「哥倫比亞福音派聯盟」（Evangelical Confederation of Colombia）稱裴卓的言論「扭曲歷史、聖經與神學真理」，並指控他的態度「缺乏尊重」。

天主教會「哥倫比亞主教會聯盟」（EpiscopalConference of Colombia）則呼籲「尊重、不干涉並保護人民的信仰」，促請政治人物避免發表「神學性」言論。

裴卓自認為非實踐的天主教徒，他曾就讀天主教學校，曾表達他對「解放神學」的推崇。該學說主張教會應致力改善窮人與邊緣群體的處境。

裴卓 耶穌 哥倫比亞 信仰 性關係

延伸閱讀

王瞳有喜了！完成艾成心願感性曝「永恆連結」

通話後態度轉變 川普邀哥倫比亞總統下月訪白宮

年輕官員問「做什麼才能得永生？」 耶穌的回答震驚在座每個人

瘋樂透、吃葡萄迎跨年？你不知道的西班牙新年冷知識

相關新聞

哥倫比亞總統稱「耶穌曾有性關係」 教會強烈反彈：扭曲歷史、真理

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發...

去年大阪道頓堀火災報告出爐 現場溫度10秒飆破300度

日本大阪知名鬧區道頓堀去年的火災使兩名消防員殉職，大阪市消防局今天公布的調查報告指出，當時建物發生爆燃，消防員殉職現場的...

神經科醫師點名傷腦習慣 不戒恐「打亂神經系統」

你的日常生活習慣雖然看似無害，但其實可能非常「傷腦」！英國神經科醫師在社群分享多項影響神經系統的生活習慣，鼓勵民眾戒掉壞習慣，免得更加焦慮，甚至打亂生理時鐘，影響睡眠。

泰國版《百年孤寂》！名作家威拉蓬新作強勢問鼎書展

本文為作家吳明益為《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》撰寫的推薦序，原篇名〈執念、自卑與作夢，關於威拉蓬的《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》〉。

日本外籍勞工連13年增加 2025年257萬人創新高

日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，截至2025年10月，在日本工作的外籍勞工人數創新高，多達257萬1037人，...

庫德警戒中：中東主流媒體下被操弄的輿論戰爭

當筆者嘗試以「局外人」的視角，向同為「局外人」的讀者書寫庫德議題時，就會面臨到「為何選擇庫德視角作為切入點？」的問題。若不先理解敘利亞庫德人的處境，就無法理解伊朗至區域的政治現實。從庫德人的位置出發，才能清楚看見媒體霸權、國族政治與戰爭敘事之間錯綜交織的運作機制，唯有透過庫德經驗真正浮現這些過程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。