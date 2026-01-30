哥倫比亞總統稱「耶穌曾有性關係」 教會強烈反彈：扭曲歷史、真理
哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發該國教會強烈反彈。
法新社報導，裴卓27日在一場演說中表示，耶穌曾經「發生性關係」，也許是與他的追隨者之一抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene）。
裴卓聲稱「那樣的男人離不開愛」，並稱耶穌「去世時身邊有許多愛他的女性相伴」。
哥倫比亞雖然在憲法上屬於世俗國家，但絕大多數民眾自認為天主教徒或基督徒，一般認為耶穌終身未婚，過著貞潔的生活。
代表福音派與新教教會的「哥倫比亞福音派聯盟」（Evangelical Confederation of Colombia）稱裴卓的言論「扭曲歷史、聖經與神學真理」，並指控他的態度「缺乏尊重」。
天主教會「哥倫比亞主教會聯盟」（EpiscopalConference of Colombia）則呼籲「尊重、不干涉並保護人民的信仰」，促請政治人物避免發表「神學性」言論。
裴卓自認為非實踐的天主教徒，他曾就讀天主教學校，曾表達他對「解放神學」的推崇。該學說主張教會應致力改善窮人與邊緣群體的處境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言