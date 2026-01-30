快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

聽新聞
0:00 / 0:00

神經科醫師點名傷腦習慣 不戒恐「打亂神經系統」

聯合新聞網／ 綜合報導
睡醒就滑手機是傷腦習慣之一。示意圖／ingimage
睡醒就滑手機是傷腦習慣之一。示意圖／ingimage

你的日常生活習慣雖然看似無害，但其實可能非常「傷腦」！英國神經科醫師在社群分享多項影響神經系統的生活習慣，鼓勵民眾戒掉壞習慣，免得更加焦慮，甚至打亂生理時鐘，影響睡眠。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，多明尼克・吳醫師（Dominic Ng）近日在社群平台X發文點名多項傷腦的生活習慣，希望提醒民眾注意健康。最多人中招的第一點，就是睡醒就滑手機。他直言，一早就這麼做，是把大腦丟進「資訊洪流」，容易讓情緒系統失控。多明尼克說，當人感到無聊時，要避免滑社群媒體，而是去散步、打電話、開始某項計畫，才能讓大腦重新啟動創造力。

第二個問題是作息時間混亂。平日早睡、週末熬夜，或是每天睡眠時間不定時，可能會讓神經系統和生理時鐘失調，影響專注力與情緒穩定。他警告，現代人常習慣忽視身體警訊，疲倦時靠喝咖啡提神、身體不舒服硬撐等，也都會消耗神經系統。

除此之外，他也鼓勵應在日常生活加入輕鬆的運動，像是出門散步等。另一名神經科醫師阿里夫（Arif Khan）也補充，大腦天生喜歡走「最省力路線」，要改變習慣，關鍵不是逼自己靠意志力達成，而是把行動縮小到「神經系統能啟動的最小單位」，例如只讀一頁書，或只走幾分鐘路，便能訓練大腦養成新習慣。

生活習慣

延伸閱讀

愛美變災難！做美甲意外感染 美國女子被迫截肢

影／搶身障名額！印度男子為上醫學院疑自殘砍斷腳踝

影／有捐有保庇？牧師要信徒90秒內捐30萬元 「神才祝福你變富翁」

社群媒體影響心理 研究發現過半英國人因身材對性生活沒自信

相關新聞

哥倫比亞總統稱「耶穌曾有性關係」 教會強烈反彈：扭曲歷史、真理

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）近日聲稱耶穌基督（Jesus Christ）曾與人發生性關係，此言一出引發...

去年大阪道頓堀火災報告出爐 現場溫度10秒飆破300度

日本大阪知名鬧區道頓堀去年的火災使兩名消防員殉職，大阪市消防局今天公布的調查報告指出，當時建物發生爆燃，消防員殉職現場的...

神經科醫師點名傷腦習慣 不戒恐「打亂神經系統」

你的日常生活習慣雖然看似無害，但其實可能非常「傷腦」！英國神經科醫師在社群分享多項影響神經系統的生活習慣，鼓勵民眾戒掉壞習慣，免得更加焦慮，甚至打亂生理時鐘，影響睡眠。

泰國版《百年孤寂》！名作家威拉蓬新作強勢問鼎書展

本文為作家吳明益為《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》撰寫的推薦序，原篇名〈執念、自卑與作夢，關於威拉蓬的《佛曆西沉與黑玫瑰貓的記憶的記憶》〉。

日本外籍勞工連13年增加 2025年257萬人創新高

日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）今天宣布，截至2025年10月，在日本工作的外籍勞工人數創新高，多達257萬1037人，...

庫德警戒中：中東主流媒體下被操弄的輿論戰爭

當筆者嘗試以「局外人」的視角，向同為「局外人」的讀者書寫庫德議題時，就會面臨到「為何選擇庫德視角作為切入點？」的問題。若不先理解敘利亞庫德人的處境，就無法理解伊朗至區域的政治現實。從庫德人的位置出發，才能清楚看見媒體霸權、國族政治與戰爭敘事之間錯綜交織的運作機制，唯有透過庫德經驗真正浮現這些過程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。