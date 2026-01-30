神經科醫師點名傷腦習慣 不戒恐「打亂神經系統」

你的日常生活習慣雖然看似無害，但其實可能非常「傷腦」！英國神經科醫師在社群分享多項影響神經系統的生活習慣，鼓勵民眾戒掉壞習慣，免得更加焦慮，甚至打亂生理時鐘，影響睡眠。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，多明尼克・吳醫師（Dominic Ng）近日在社群平台X發文點名多項傷腦的生活習慣，希望提醒民眾注意健康。最多人中招的第一點，就是睡醒就滑手機。他直言，一早就這麼做，是把大腦丟進「資訊洪流」，容易讓情緒系統失控。多明尼克說，當人感到無聊時，要避免滑社群媒體，而是去散步、打電話、開始某項計畫，才能讓大腦重新啟動創造力。

第二個問題是作息時間混亂。平日早睡、週末熬夜，或是每天睡眠時間不定時，可能會讓神經系統和生理時鐘失調，影響專注力與情緒穩定。他警告，現代人常習慣忽視身體警訊，疲倦時靠喝咖啡提神、身體不舒服硬撐等，也都會消耗神經系統。

除此之外，他也鼓勵應在日常生活加入輕鬆的運動，像是出門散步等。另一名神經科醫師阿里夫（Arif Khan）也補充，大腦天生喜歡走「最省力路線」，要改變習慣，關鍵不是逼自己靠意志力達成，而是把行動縮小到「神經系統能啟動的最小單位」，例如只讀一頁書，或只走幾分鐘路，便能訓練大腦養成新習慣。