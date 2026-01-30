大火後加強管制 瑞士巴塞爾狂歡節實施室內禁火令

瑞士巴塞爾狂歡節將於2月下旬登場，預計將吸引超過20萬人次遊客。因先前瑞士克蘭蒙丹納跨年發生火災，此次狂歡節加強消防管理，實施室內禁火令。

瑞士巴塞爾狂歡節（Basler Fasnacht）將於2月23日登場，該活動是受聯合國教科文組織保護的傳統活動，為瑞士最大民俗慶典之一。巴塞爾市官方預估，今年將有2萬名民眾參與盛會，吸引超過20萬人次遊客。

瑞士廣播電視台（SRF）報導，巴塞爾消防警察表示，將於2月2日起檢查所有表演團體進行演出的聚會所，今年還將實施往年沒有的禁火令。

報導指出，過去這類檢查相當少見，今年的抽查是為回應克蘭蒙丹納（Crans-Montana）惡火後，瑞士各界對公安管理的強力要求。

巴塞爾城市州建築物保險機構（GVBS）主任洛特林柏格（Veronika Röthlisberger）在報導中表示，已邀請巴塞爾地區業者參加公共安全管理說明會。同時，也將檢查包括逃生路線標示、狂歡節面具或燈籠等，並強調裝飾材料須具備不易燃性或經特殊防燃處理，若無法做到，業者應將移除該物品。

此外，若現場椅子數量多於核准的室內人數，須立即修正；業者在活動進行前，應在入口處計算人數或採預約制以控制人數。為讓民眾了解新規，將提供最大容納人數的海報，或為民眾標示重要的公安行為守則。

洛特林柏格也說明，巴塞爾城市州曾於2021、2022年舉行大型防火檢查，共檢查40家業者，並發現一些輕微缺失。目前州政府計畫於2026年狂歡節結束後全面檢討現行作法，並對防火規定及其實務工作進行整體調整。