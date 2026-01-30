日本京都市擬從嚴管制民宿 盼2026年度修法

快訊

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本京都市長松井孝治昨天在例行記者會上宣布，計劃強化管制民宿，包含限制民宿所在地、營業天數等事項，並希望在2027年3月底結束的2026年度，修改民宿相關法令。

「讀賣新聞」報導，京都市政府表示，根據住宅住宿事業法（住宅宿泊事業法），截至去年12月共有1088件民宿申請案。不過，噪音、丟棄垃圾等相關通報，去年4月到12月出現264件，相繼出現糾紛案例。有市民因此希望官方從嚴管制民宿。

為此，京都市政府2月起將加強行政處分，若疏於提交住宿實績的話，官方就會處以罰鍰或祭出廢止命令。

市府今年4月以後，也會透過專家會議與市府內部的團隊，評估更嚴格的規定，強化管制民宿所在地與營業天數，預計本年度修改條例。

松井表示，「並非要把民宿趕出京都，只是（民宿）要與地區建立信任關係才能存續。為了兼顧觀光與市民生活，將推動能做的事情」。

關西其他地區已經出現從嚴管制民宿的案例，如大阪市政府已經決定今年5月起，停止受理新的「特區民宿」申請案。

民宿 京都 住宿

