法擬禁青少年用社媒 院士也曾滑不停警告注意力風險

法國準備立法禁止15歲以下青少年使用社群媒體。研究認知科學的法蘭西人文科學院院士安德勒（Daniel Andler）受訪時說，他自己也曾一支接一支看影片，社群媒體占據注意力的現象確實危險。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）全力支持下，國民議會本週初步通過禁止15歲以下未成年人使用社群媒體的法案，接下來將交由參議院審議。

馬克宏在社群平台X發文說：「這是重大一步…我們孩子的大腦是非賣品，無論是賣給美國平台，還是中國網路。」

若法案最終順利通過，法國將成為繼澳洲之後第2個針對未成年人實施這類法律限制的國家。

澳洲去年12月率先禁止16歲以下青少年使用社群媒體。法國政府則希望新法於今年9月新學年開始時生效。

這項法案目的是保護青少年身心健康，但反對者認為此舉可能侵犯用戶自由。

安德勒在一場訪談中告訴中央社記者，社群媒體令他憂懼，尤其是所謂「注意力經濟」，人們的注意力完全被TikTok之類的系統挾持，持續被灌輸難以抗拒的內容，導致人們期望每時每刻都受到刺激，無法靜下心來欣賞周圍環境的細節、聆聽身邊的聲音。

但他不確定禁止青少年使用社群媒體的成效，年輕人或許會找到方法規避禁令，「因為現在已經很難回頭了」。

澳洲實施禁令後，網路上出現一些貼文分享如何規避限制，例如利用化妝通過臉部辨識、找人幫忙驗證或藉助虛擬私人網路（VPN），法國未來執行的結果也有待觀察。

安德勒對社群媒體占據注意力很反感，但也坦言YouTube等平台有時確實很吸引人，「我自己也會從一個（影片）跳到另一個」，尤其短影音更容易讓人虛耗大量時間，「所以我認為這些東西非常、非常危險」。

安德勒說：「青少年愈是窩在房間裡玩這些（社群媒體），生活就愈缺乏樂趣和新鮮感，這不是好事。所以某種程度上，不讓他們接觸這些東西，初看似乎是個好主意，但還要看實際執行成效。」

安德勒的專長是數學和哲學，起初鑽研數學邏輯分支之一的模型論，後來興趣轉向科學哲學及認知科學，也即他主要的研究方向。

他的著作「AI會取代人類智慧嗎？：人工智慧與人類智慧的雙重謎團」近期在台灣出版，他將出席2月初舉行的台北國際書展講座及簽書會。