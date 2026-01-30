快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

法擬禁青少年用社媒 院士也曾滑不停警告注意力風險

中央社／ 巴黎29日專電

法國準備立法禁止15歲以下青少年使用社群媒體。研究認知科學的法蘭西人文科學院院士安德勒（Daniel Andler）受訪時說，他自己也曾一支接一支看影片，社群媒體占據注意力的現象確實危險。

在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）全力支持下，國民議會本週初步通過禁止15歲以下未成年人使用社群媒體的法案，接下來將交由參議院審議。

馬克宏在社群平台X發文說：「這是重大一步…我們孩子的大腦是非賣品，無論是賣給美國平台，還是中國網路。」

若法案最終順利通過，法國將成為繼澳洲之後第2個針對未成年人實施這類法律限制的國家。

澳洲去年12月率先禁止16歲以下青少年使用社群媒體。法國政府則希望新法於今年9月新學年開始時生效。

這項法案目的是保護青少年身心健康，但反對者認為此舉可能侵犯用戶自由。

安德勒在一場訪談中告訴中央社記者，社群媒體令他憂懼，尤其是所謂「注意力經濟」，人們的注意力完全被TikTok之類的系統挾持，持續被灌輸難以抗拒的內容，導致人們期望每時每刻都受到刺激，無法靜下心來欣賞周圍環境的細節、聆聽身邊的聲音。

但他不確定禁止青少年使用社群媒體的成效，年輕人或許會找到方法規避禁令，「因為現在已經很難回頭了」。

澳洲實施禁令後，網路上出現一些貼文分享如何規避限制，例如利用化妝通過臉部辨識、找人幫忙驗證或藉助虛擬私人網路（VPN），法國未來執行的結果也有待觀察。

安德勒對社群媒體占據注意力很反感，但也坦言YouTube等平台有時確實很吸引人，「我自己也會從一個（影片）跳到另一個」，尤其短影音更容易讓人虛耗大量時間，「所以我認為這些東西非常、非常危險」。

安德勒說：「青少年愈是窩在房間裡玩這些（社群媒體），生活就愈缺乏樂趣和新鮮感，這不是好事。所以某種程度上，不讓他們接觸這些東西，初看似乎是個好主意，但還要看實際執行成效。」

安德勒的專長是數學和哲學，起初鑽研數學邏輯分支之一的模型論，後來興趣轉向科學哲學及認知科學，也即他主要的研究方向。

他的著作「AI會取代人類智慧嗎？：人工智慧與人類智慧的雙重謎團」近期在台灣出版，他將出席2月初舉行的台北國際書展講座及簽書會。

社群媒體 青少年 法國

延伸閱讀

馬克宏戴墨鏡連川普也注意 義企笑接訂單：他自費購買

「一副售價2.4萬」馬克宏爆紅墨鏡來自這品牌 自費購買拒贈送

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

相關新聞

赴日旅遊注意！寒流續襲日本 多地恐現警報級大雪

日本氣象協會表示，今晚起日本上空將有大量冷空氣流入，降雪範圍明顯擴大。日本海側因長時間受寒流侵襲，部分地區已出現破紀錄大...

日本受冬季氣壓影響 多個地區近日可能降下大雪

日本氣象廳指出，國內附近受到冬季氣壓分布影響，北日本至西日本的日本海一側地區，降雪正逐漸增強

出遊遇劫…俄羅斯貝加爾湖冰面翻車釀1死數傷 車上有1台灣觀光客

執法部門告訴塔斯社（TASS），一輛載有10名遊客的休旅車在俄羅斯西伯利亞（Siberia）貝加爾湖（Lake Baik...

看比賽突遇襲…武裝分子闖墨西哥足球場攻擊釀11死 警方逮捕3嫌

墨西哥當局今天表示，有關單位已逮捕3名嫌犯，他們涉嫌參與中部一場足球賽攻擊案。該起攻擊案共造成11人喪生，另有12人受傷

大突破…為疾病尋新療法 Google AI工具探索人類基因組奧祕

Google今天發表一款人工智慧（AI）工具，其科學家表示，這項技術將有助於解開人類基因組的奧祕，並有朝一日可能帶來治療...

南昆士蘭大學發現類地行星 距地球150光年具有潛在宜居性

南昆士蘭大學的研究團隊發現一顆距離地球約150光年、大小與地球相似的潛在宜居行星，其表面溫度與火星相近，可能低於攝氏零下70度。此發現為尋找適合生命生存的系外行星提供了新目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。