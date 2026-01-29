巴基斯坦嚴防立百病毒 針對入境旅客加強健康篩檢
在印度確診2起立百病毒病例之後，巴基斯坦當局不僅要求旅客提供過去21天的過境記錄，並下令對入境旅客加強健康篩檢，成為最新一個加強防控立百病毒的亞洲國家。
路透社報導，泰國、新加坡、香港、馬來西亞、印尼與越南已在機場強化篩檢措施，嚴防立百病毒（Nipah Virus）。不過，一名官員表示，印度目前沒有爆發疫情的跡象，暫無在該國機場實施篩檢計畫。
立百病毒會引起發燒及腦部發炎，致死率高，目前尚無疫苗可用。立百病毒雖然可以人傳人，但傳染並不容易，通常必須長時間接觸感染者。
巴基斯坦邊境健康服務部門（Border Health Services Department）在聲明中表示：「強化邊境防疫與監測措施已變得迫在眉睫。所有旅客將在入境口岸進行體溫篩檢及臨床評估」。入境口岸包括海港、陸地邊境與機場。
該機構表示，旅客需提供過去21天的過境紀錄，以查看是否曾經去過「立百病毒流行或高風險地區」。
