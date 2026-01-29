日本受冬季氣壓影響 多個地區近日可能降下大雪

快訊

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本氣象廳指出，國內附近受到冬季氣壓分布影響，北日本至西日本的日本海一側地區，降雪正逐漸增強。圖／路透社
日本氣象廳指出，國內附近受到冬季氣壓分布影響，北日本至西日本的日本海一側地區，降雪正逐漸增強。

日本放送協會（NHK）報導，由於先前降雪，各地的積雪量都已經超過往年水準。

截至1月29日上午6時，青森縣八甲田山系酸湯溫泉一帶的積雪為4公尺79公分，新潟縣魚沼市守門地區有2公尺55公分，北海道札幌市為86公分。

至30日上午為止的24小時降雪量，預計各地最大降雪為新潟縣和北陸地區70公分，近畿地區有60公分，東北地區為50公分，關東甲信地區及東海地區有40公分。

從30日上午至31日上午的24小時，預計各地最大降雪分別為東北地區70公分，新潟縣50公分，北陸地區40公分，近畿地區30公分。

截至30日，北陸地區與近畿地區等地的積雪量可能在短時間內遽增。另外，平時降雪較少的關東地區南部、東海地區等太平洋側平原也可能降雪並積雪，東京都23區同樣可能有一層薄薄積雪。

