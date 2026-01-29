出遊遇劫…俄羅斯貝加爾湖冰面翻車釀1死數傷 車上有1台灣觀光客
執法部門告訴塔斯社（TASS），一輛載有10名遊客的休旅車在俄羅斯西伯利亞（Siberia）貝加爾湖（Lake Baikal）冰面發生翻覆事故，造成1名中國籍遊客死亡，另有數人受傷。車上遊客中，有1名來自台灣的遊客。
當局已對提供未達安全標準服務、導致過失致死的行為立案調查。
根據塔斯社，一輛UAZ休旅車昨天在貝加爾湖小海（Maloye More）冰面上載運遊客，靠近奧爾洪島（Olkhon Island）馬洛莫列茨村（Malomorets）時，司機不慎駛入冰面裂縫，導致車輛翻覆。
當時車內共有10名遊客，其中1名中國籍遊客當場死亡，另有2人受傷，他們的傷勢目前尚不清楚。地區檢察官辦公室正在監督事故調查工作。
新華社報導，根據俄羅斯當局調查，在貝加爾湖翻車事故中的司機沒有駕照，且從未有過駕照。這名司機已被拘留。報導中並說，這起意外導致1名中國籍遊客死亡，4人受傷。
根據新華社，中國駐伊爾庫次克（Irkutsk）總領事館今天淩晨發布安全提醒，提醒冬季赴俄羅斯貝加爾湖旅遊的中國公民注意冰上行車安全，提高安全防範意識。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言