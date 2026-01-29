出遊遇劫…俄羅斯貝加爾湖冰面翻車釀1死數傷 車上有1台灣觀光客

快訊

中央社／ 伊爾庫次克29日綜合外電報導
執法部門告訴塔斯社，一輛載有10名遊客的休旅車在俄羅斯西伯利亞貝加爾湖（Lake Baikal）冰面發生翻覆事故，造成1名中國籍遊客死亡，另有數人受傷。圖／新華社
執法部門告訴塔斯社（TASS），一輛載有10名遊客的休旅車在俄羅斯西伯利亞（Siberia）貝加爾湖（Lake Baikal）冰面發生翻覆事故，造成1名中國籍遊客死亡，另有數人受傷。車上遊客中，有1名來自台灣的遊客。

當局已對提供未達安全標準服務、導致過失致死的行為立案調查。

根據塔斯社，一輛UAZ休旅車昨天在貝加爾湖小海（Maloye More）冰面上載運遊客，靠近奧爾洪島（Olkhon Island）馬洛莫列茨村（Malomorets）時，司機不慎駛入冰面裂縫，導致車輛翻覆。

當時車內共有10名遊客，其中1名中國籍遊客當場死亡，另有2人受傷，他們的傷勢目前尚不清楚。地區檢察官辦公室正在監督事故調查工作。

新華社報導，根據俄羅斯當局調查，在貝加爾湖翻車事故中的司機沒有駕照，且從未有過駕照。這名司機已被拘留。報導中並說，這起意外導致1名中國籍遊客死亡，4人受傷。

根據新華社，中國駐伊爾庫次克（Irkutsk）總領事館今天淩晨發布安全提醒，提醒冬季赴俄羅斯貝加爾湖旅遊的中國公民注意冰上行車安全，提高安全防範意識。

