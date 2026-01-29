聽新聞
看比賽突遇襲…武裝分子闖墨西哥足球場攻擊釀11死 警方逮捕3嫌
墨西哥當局今天表示，有關單位已逮捕3名嫌犯，他們涉嫌參與中部一場足球賽攻擊案。該起攻擊案共造成11人喪生，另有12人受傷。
法新社報導，這場業餘足球賽25日在瓜納華托州（Guanajuato）薩拉曼卡市（Salamanca）附近舉行，吸引許多家庭前往觀賽。當比賽接近尾聲時，多名武裝分子突然闖入場內殺人。
瓜納華托州安全局今天發表聲明指出，透過多次「協調且鎖定行動」，目前已經成功逮捕3名嫌犯。
由於調查作業涉及機密，安全局拒絕透露被捕嫌犯的身分以及具體起訴罪名。
據了解，罹難者中有5名是足球場的警衛，遇襲時均未配戴武器。
初步調查顯示，這些警衛之所以成為攻擊目標，是因為他們任職的保全公司與「哈利斯科新世代集團」（Jalisco New Generation Cartel，CJNG）有關聯。
發動攻擊的武裝分子據信隸屬於「聖羅莎德利馬集團」（Santa Rosa de Lima Cartel），該集團與「哈利斯科新世代集團」有糾紛。
