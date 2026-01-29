快訊

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

豐原禽流感雞場雞蛋流向曝光！逾7000台斤流出 最大宗在苗栗

大突破…為疾病尋新療法 Google AI工具探索人類基因組奧祕

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
Google今天發表一款人工智慧（AI）工具，其科學家表示，這項技術將有助於解開人類基因組的奧祕，並有朝一日可能帶來治療疾病的新方法。示意圖／路透
Google今天發表一款人工智慧（AI）工具，其科學家表示，這項技術將有助於解開人類基因組的奧祕，並有朝一日可能帶來治療疾病的新方法。示意圖／路透

Google今天發表一款人工智慧（AI）工具，其科學家表示，這項技術將有助於解開人類基因組的奧祕，並有朝一日可能帶來治療疾病的新方法。

法新社報導，這款名為AlphaGenome的深度學習模型，被外部研究人員譽為一項「突破」，能讓科學家研究、甚至模擬難以治療的遺傳疾病在基因上的根源。

Google DeepMind研究副總裁、同時也是「自然」（Nature）期刊新研究共同作者柯立（Pushmeet Kohli）向記者表示：「2003年第一份完整的人類基因組圖譜，讓我們拿到了生命之書，但閱讀它依然是一項挑戰。」

他說，「我們已經擁有文字本身」，也就是由A、T、C、G 四種遺傳字母構成、長達約30億個鹼基對的人類DNA序列。

他指出，然而，「理解這部基因組的語法—也就是DNA中究竟編碼了什麼，以及它如何主導生命運作—才是下一個關鍵研究領域。

只有約2%的DNA含有製造蛋白質的指令，而蛋白質正是構成人體並維持運作的分子。

其餘98%的DNA屬於所謂的「非編碼DNA」，過去曾長期被視為「垃圾DNA」。

然而，這些「非編碼DNA」如今被認為更像是一位指揮家，負責引導基因資訊在不同細胞中的運作方式。

這些序列中也包含許多與疾病相關的變異，而AlphaGenome正是試圖理解這些序列的工具。

DNA 基因 科學家 遺傳疾病 蛋白質

相關新聞

宛如鋼鐵人「賈維斯」？AI助理Clawdbot爆紅 資安專家：一般人別裝

AI技術正從「被動接收指令」跨越到「自動執行」？近期在科技圈爆紅的開源軟體Moltbot（原稱Clawdbot），展示A...

南昆士蘭大學發現類地行星 距地球150光年具有潛在宜居性

南昆士蘭大學的研究團隊發現一顆距離地球約150光年、大小與地球相似的潛在宜居行星，其表面溫度與火星相近，可能低於攝氏零下70度。此發現為尋找適合生命生存的系外行星提供了新目標。

嬰兒奶粉全球召回風暴延燒 源頭疑為「大陸供應商」股價暴跌逾21%

一場涉及可能受污染嬰兒配方奶粉的全球性召回行動，使中國生技公司嘉必優成為外界關注焦點。嘉必優被指是疑似受污染成分的供應商

大突破…為疾病尋新療法 Google AI工具探索人類基因組奧祕

Google今天發表一款人工智慧（AI）工具，其科學家表示，這項技術將有助於解開人類基因組的奧祕，並有朝一日可能帶來治療...

民眾日常照舊…立百病毒疫情國際關注 印度稱已控制不見緊張氣氛

多國關注印度立百病毒疫情，印度國家疾病管制中心指出，疫情已獲控制。旅居疫區加爾各答的民眾告訴中央社記者，當地暫時沒有大規...

歷史性一刻 馬來利成為英國國教首位女性大主教

馬來利（Sarah Mullally）今天在倫敦聖保羅大教堂（St Paul'sCathedral）舉行的傳統儀式中，正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。