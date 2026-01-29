南昆士蘭大學發現類地行星 距地球150光年具有潛在宜居性

快訊

香港01／ 撰文／韓學敏
行星示意圖。 圖／ingimage
南昆士蘭大學的研究團隊發現一顆距離地球約150光年、大小與地球相似的潛在宜居行星，其表面溫度與火星相近，可能低於攝氏零下70度。此發現為尋找適合生命生存的系外行星提供了新目標。

該行星被命名為HD 137010 b，由博士生文納（Alexander Venner）領導的國際團隊，透過分析美國太空總署克卜勒望遠鏡於2017年蒐集的數據所發現。研究結果已發表於《天文物理學期刊通訊》。文納表示，該行星僅比地球大6%，公轉週期約355天，約有50% 的機率位於其恆星系統的宜居帶外緣，即液態水可能存在的區域。

與先前多在體積較小、光度較暗的紅矮星周圍發現的類地行星不同，HD 137010 b繞行一顆特性更接近太陽的恆星，這增加了其保有穩定大氣層的可能性。文納指出，若其大氣類似地球或火星，表面將比南極更寒冷，但更厚的大氣可能使其升溫至允許液態水存在。此行星是首顆繞行類太陽恆星、且亮度足以進行後續深入觀測的類地候選行星，未來可成為NASA「宜居世界天文台」等任務的直接成像目標。

這項發現源自於包括文納在內的全球「公民科學家」網路對開普勒數據的分析。研究團隊成員來自哈佛大學、牛津大學、NASA艾姆斯研究中心及丹麥博菲爾德天文台等多所機構。

香港01

NASA

