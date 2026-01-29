民眾日常照舊…立百病毒疫情國際關注 印度稱已控制不見緊張氣氛

多國關注印度立百病毒疫情，印度國家疾病管制中心指出，疫情已獲控制。旅居疫區加爾各答的民眾告訴中央社記者，當地暫時沒有大規模防疫措施，也沒有太過緊張的氣氛，多數民眾日常生活仍然照舊。

印度爆發立百病毒（Nipah Virus）疫情，而根據世界衛生組織（WHO）的資料，立百病毒目前尚無藥可治癒，僅能提供支持性療法，致死率相當高，介於40%到75%。

印度爆發疫情，讓許多國家憂心，包括台灣、韓國、尼泊爾、香港、泰國都已經提出相對因應措施，避免疫情擴散。

根據中央社掌握的消息，台灣觀光署1月底到2月初會到印度參加旅展並辦推廣會，但受立百病毒疫情影響，原定到加爾各答（Kolkata）的行程已經取消，目前預計2月3日會在德里舉辦推廣會。

針對各國媒體的報導，印度國家疾病管制中心（National Centre for Disease Control）澄清，這次發生立百病毒疫情的西孟加拉（West Bengal），自2025年12月至今，只通報兩起病例，疫情「已及時控制」。

印度國內針對立百病毒疫情的報導不多，消息、相關數據也十分混亂，印度衛生與家庭福利部（Ministryof Health and Family Welfare）表示，部分媒體的報導有揣測疫情的情況，數據也不正確。

衛生與家庭福利部表示，在證實有兩個立百病毒病例後，政府隨即啟動一切公共衛生措施，且對與確診者有密切接觸的196人進行識別、追蹤、監測、檢驗，目前這些人的病毒檢測結果都是陰性。

衛生與家庭福利部進一步指出，暫時未發現新的立百病毒病例，疫情也密切監控，所有必要公衛資源都已投入，建議民眾無需太過憂心，媒體也不要製造恐慌，應藉由官方管道獲取已經確認的消息，切勿散布未經證實或帶有猜測性的言論。

這波立百病毒疫情的疫區在西孟加拉，一名旅居西孟加拉首府加爾各答的民眾接受中央社記者採訪時表示，雖從新聞得知有疫情爆發，但未收到政府相關單位防疫指引，實地觀察可以發現，部分住宅區有零星防疫清消作業。

加爾各答的民眾表示，立百病毒疫情爆發後，人口密集的住宅區內，大門口或公共區域就出現零星白色消毒藥粉，灑這些粉末是印度傳統上用來阻斷病原體的一種環境清消措施，可見地方衛生單位已經對疫情有所警戒。

不過，也有民眾認為，這段時間出現的藥粉，只是例行性的環境清潔，並未意識到這和致命性極高的立百病毒有關。

加爾各答民眾提到，印度剛慶祝完「共和國日」（Republic Day），長週末期間，各著名景點、購物中心仍擠滿人，「幾乎感受不到疫情危機」，她說：「當地人並未獲得防疫指南，知道要防疫的人，能做的頂多像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，就是戴口罩、勤洗手這樣。」

立百病毒近年病例主要出現在孟加拉、印度，病毒自然宿主為蝙蝠，會傳染給豬、馬、羊、狗、貓等動物；人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物的口鼻分泌物或其組織所感染，也有食用受污染水果染疫的情況。