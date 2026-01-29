嬰兒奶粉全球召回風暴延燒 源頭疑為「大陸供應商」股價暴跌逾21%

一場涉及可能受污染嬰兒配方奶粉的全球性召回行動，使中國生技公司嘉必優成為外界關注焦點。嘉必優被指是疑似受污染成分的供應商。

以下是法新社的重點整理：

●為何成為眾矢之的？

近幾週來，包括法國食品業龍頭達能集團（Danone）與瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）等多家大型企業陸續召回恐遭仙人掌桿菌毒素（cereulide）污染的嬰兒配方奶粉。仙人掌桿菌毒素可能引起腹瀉及嘔吐。

大多數公司並未點名污染來源。不過，法國企業Nutribio向法新社表示，召回旗下產品「是因為接獲嘉必優警示，該公司是Omega-6（ARA）成分的國際供應商」。

花生四烯酸（arachidonic acid）簡稱ARA，是一種不飽和脂肪酸，主要添加於嬰兒配方奶粉與食品中。

法國農業部也指出，雀巢、拉克塔利斯（Lactalis）與維他捷敏寧（Vitagermine）的嬰兒配方奶粉召回事件，源頭涉及一家中國供應商。

法國「兒童健康協會」（Association for Children'sHealth）26日在法院文件中點名嘉必優。

這個兒童權益倡議團體向巴黎法院提出緊急禁制令，要求政府下令企業在24小時內全面下架所有內含嘉必優ARA油的嬰兒配方奶粉。

●我們對這家公司了解多少？

嘉必優成立於2004年，總部位於中國武漢，是中國國內最大的ARA產品供應商。

ARA被認為有助嬰幼兒腦部與神經系統發育。除了ARA之外，嘉必優的主要產品還包括二十二碳六烯酸（DHA）、唾液酸（sialic acid）以及維生素A前驅物β-胡蘿蔔素。

嘉必優聲稱，其產品在中國國內市占率超過50%，客戶包括蒙牛、君樂寶與伊利等大型乳品企業。公司申報資料顯示，嘉必優也是雀巢與達能的原料供應商。

雀巢本月發布聲明說，由於「一名主要供應商所提供的原料出現品質問題」，公司正在對ARA油進行檢測。

●各界反應如何？

法國調查人員正在調查兩名嬰兒疑似食用雀巢奶粉後死亡事件。不過，法國當局說，目前尚未確認配方奶粉與嬰兒死亡事件之間存在因果關係。

北京當局本月表示，非常重視雀巢在歐洲召回嬰兒配方奶粉一事，並敦促雀巢在中國的子公司儘速召回相關批次產品。

中國國家市場監督管理總局承諾，將「全面確保嬰兒配方奶粉的品質與安全」。

中國官方對食品安全議題極為敏感，近幾十年來最嚴重的食安風暴之一即與受污染嬰兒配方奶粉有關。

2008年，中國爆發三聚氰胺毒奶粉事件，受污染奶粉在中國造成約30萬名兒童中毒，並導致6名嬰兒因腎臟問題死亡。三聚氰胺（Melamine）本身為低毒性，但與三聚氰酸結合後，會形成難以溶解的結晶，造成嚴重腎結石。

●公司方面怎麼說？

截至目前，嘉必優尚未公開回應其ARA油遭污染的相關指控，也未回覆法新社多次置評要求。

在今年1月初雀巢宣布召回行動後，嘉必優股價在中國市場應聲重挫。自1月7日以來，其股價已下跌逾21%，雀巢股價則下跌約4%。

達能股價也在宣布首波召回措施後，大跌約10%。