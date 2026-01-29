挑戰政府禁令 布達佩斯市長主辦同志遊行遭起訴

匈牙利布達佩斯自由派市長今天遭到起訴，原因是他在去年主辦被政府禁止的LGBTQ+驕傲大遊行，該活動的規模是匈牙利史上最大的一次。

美聯社報導，匈牙利右翼民族主義政府雖下達禁令，但去年6月28日的遊行仍照常舉行，警方隨後對市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）展開調查。根據主辦單位統計，當天約有30萬人走上街頭參與這場盛會。

布達佩斯總檢察官辦公室表示，卡拉松尼因違反禁令而被控組織非法集會，並建議對他處以罰款，不需進行審判。

檢方表示，卡拉松尼無視警方禁止遊行的命令，「多次公開呼籲民眾參與集會，並親自帶領遊行隊伍」。

自2019年起擔任布達佩斯市長的卡拉松尼表示，他是一名「自豪的被告」。

他在聲明中寫道：「看來在這個國家，若為自己的自由以及他人的自由挺身而出，就得付出這樣的代價。如果有人以為禁令能讓我畏縮，或阻礙我與這座城市實踐信念，那他們就大錯特錯了。」

卡拉松尼對檢方描述他在遊行中的角色並未提出異議，他寫道：「事實就是如此。」

他還說：「我絕不接受、也不會甘於認為，在我的祖國，挺身捍衛自由竟被視為犯罪。我絕不姑息，無論面臨任何威脅或懲罰，我都會奮戰到底。因為當那些只想生存、去愛、追求幸福的人，被自己的國家、被自己的政府背叛時，抵抗就是一種義務。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）所屬執政黨於2025年3月通過具爭議性的反LGBTQ+法律，禁止舉辦驕傲遊行，並允許當局使用臉部辨識技術識別參與者。

奧班政府堅稱，作為LGBTQ+能見度及爭取平權的驕傲遊行侵犯了兒童的道德與心靈發展權。去年通過的憲法修正案更宣告，這些權利優先於其他基本保障，包括和平集會的權利。

奧班所屬政黨還通過其他法案，包括2021年禁止向18歲以下人士展示任何同性戀相關內容。人權團體與歐洲政界人士批評這些措施是對性少數群體的壓迫，並將其與俄羅斯的類似禁令相提並論。