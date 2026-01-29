暖化下的反常現象：格陵蘭海平面不升反降？未必有利基礎設施
Euronews報導，全球暖化推升海平面，威脅沿海地區，然而格陵蘭卻呈現相反變化。研究指出，儘管暖化加劇冰層融化，格陵蘭周邊海平面未來可能不升反降，為當地社會與經濟帶來挑戰。
哥倫比亞大學拉蒙特-多爾蒂地球觀測所的研究人員估計，根據不同排放情境，格陵蘭到2100年時周邊海平面可能下降約0.9至2.5公尺。相關研究發表於《Science Communications》期刊。
關鍵原因在於冰蓋失重效應。隨著巨量冰層流失，長期受壓的地殼逐漸回彈，類似記憶海綿在壓力解除後恢復原狀；同時，冰蓋質量減輕，對海水的引力隨之減弱，使原本被拉向格陵蘭的海面逐漸回落。這兩種效應共同作用，約占當地海平面下降的三成左右。
然而，海平面下降未必是福音。格陵蘭沿海社區的港口、航道及基礎設施均按現今水位設計建造，若未來海平面顯著降低，恐將衝擊航運、漁業與日常生活。
研究人員表示，水位下降或能幫助部分入海冰川趨於穩定，但其效果是否足以減緩冰川消融，仍需持續觀察。
