歷史性一刻 馬來利成為英國國教首位女性大主教

馬來利（Sarah Mullally）今天在倫敦聖保羅大教堂（St Paul'sCathedral）舉行的傳統儀式中，正式獲任命為坎特布里大主教，成為英國國教會首位女性領袖。

路透社報導，這座宏偉的大教堂依循古制改設法庭，舉行「當選確認儀式」（Confirmation ofElection），此為融合於宗教儀式之中的法律典禮，標誌當選的大主教依法就任。

馬來利將同時擔任全球165國、共8500萬名普世聖公宗（Anglican Communion）信徒的精神領袖。在代表英國國王查爾斯三世（King Charles III）的資深主教見證下，她正式宣誓效忠，成為第106任坎特布里大主教。

自亨利八世於16世紀脫離羅馬天主教以來，英國君主便一直擔任英國國教會的最高領袖（SupremeGovernor）。

63歲的馬來利在辦公室發布的書面聲明中表示：「當前世界分裂且充滿不確定性，我祈願我們能提供空間共同分享餐食，發現彼此的共通點。我承諾將投身於款待這項事奉。」

面對教會過去在保護機制上的疏失，她也承諾將領導一個「始終傾聽被忽視者聲音的機構，其中也包括那些常被辜負的教會虐待受害者與倖存者」。

今天的禮拜呈現了教會海納百川的面貌，除了主教和神職人員外，在地學童與合唱團也共襄盛舉，參與者遍及英國國教會及普世聖公宗。

確認儀式的措辭在數世紀間不斷演變，18世紀從拉丁文改為英文，卻始終秉承中世紀教會法的傳統根基。

禮拜中的聖歌與讀經充分反映了全球普世聖公宗的多元面貌：音樂曲目既有英國作曲家艾爾加（EdwardElgar）的聖歌，也有南非科薩語（Xhosa）的詠唱，此外還安排了英語與葡萄牙語的雙語讀經。

馬來利曾任英格蘭護理長，她於去年10月首次被任命接替威爾比（Justin Welby）成為坎特布里大主教。這項任命立即受到全球聖公會部分保守派人士的抨擊，他們反對女性擔任聖職，且在LGBTQ+議題上仍存在分歧。

馬來利將於3月在坎特布里教堂舉行陞座典禮，屆時她將發表作為大主教的首次講道，以此正式展開大主教的公眾事奉。