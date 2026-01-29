風暴克莉絲汀侵襲西班牙 馬德里罕見降雪交通中斷

快訊

中央社／ 馬德里29日專電

冬季風暴克莉絲汀（Kristin）28日侵襲伊比利半島，為西班牙帶來強風、豪雨、巨浪及大雪，導致全國交通受阻，多處城鎮宣布停課，甚少下雪的首都馬德里地區也因降雪而交通中斷。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，強勁的大西洋風暴克莉絲汀28日席捲伊比利半島，在襲擊葡萄牙並造成嚴重災害後，持續東進侵襲西班牙，與27日過境的風暴約瑟夫（Joseph）接力引發極端天候。

除了加納利群島（Canarias）外，西班牙全國幾乎都籠罩在風暴挾帶的強風豪雨下，沿海地區有巨浪翻湧，北部地區被白雪覆蓋，各地區都發布了程度不等的天氣警報。

受到降雪影響，道路交通被打亂，全國整日共有157條道路受阻，截至晚上7時，仍有102條道路受到影響，其中3條位於主要公路網。西班牙交通總局（DGT）表示，受影響的道路雖可謹慎通行，但他們呼籲民眾，除非必要避免駕車上路。

由於強風狂吹，南部安達魯西亞自治區（Andalucía）的鐵路運行也受到影響，有部分路段停駛，另有部分路段必須降低速限，導致列車延誤。

暴雨造成河流與水庫水位急速上漲，為避免洪水與洩洪可能造成的災害，南端加地斯省（Cádiz）緊急疏散了247名民眾。

光是在安達魯西亞自治區，就有77座城鎮宣布停課，西部的埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）自治區，則宣布全區停課。

不敵風暴威力，首都所在的馬德里自治區也受到大雪侵襲，導致交通嚴重中斷，連結北部的A6高速公路部分路段封閉，造成綿延數公里長的交通堵塞。

受到冰雪影響，馬德里自治區所有山區路段，都規定車輛必須安裝雪胎或雪鏈才能通行。

馬德里除了山區外，平地甚少降雪，難得下起大雪，許多民眾都興奮地拍攝照片和影片，上傳至社群媒體。記者所在的市區裡，由於降雪時間短暫，僅有少量積雪，但住在郊區與山區的友人們，都紛紛分享了「白色世界」的影像。

西班牙國家氣象局（AEMET）表示，29日將持續發布對風暴克莉絲汀的警戒，預計全國仍會持續降雨，局部地區可能伴隨暴風雨和冰雹，東南部山區甚至可能出現颶風級的強風。

