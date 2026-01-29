陸政府呼籲別去…日本景點變舒適？白川鄉民宿嘆亂象依舊：有人爬墓地

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
即使中國大陸政府要求人民停止赴日，白川鄉合掌村人潮依舊爆滿。白川鄉示意圖。 圖／Ingimage
在日中關係持續緊繃下，中國大陸政府近期再度呼籲民眾避免赴日。目前正值春節連假前夕，此效應也在日本各觀光地逐漸浮現。有地方感覺少了團客、街頭秩序變好，但也有地區表示人潮並未明顯下降，觀光亂象依舊，呈現出兩樣情。

根據日媒「週刊新潮」報導，京都祇園一帶相關人士表示，自從中國團體旅客減少後，路上亂丟菸蒂、白牌車出沒、站在車道中央吵鬧拍照等狀況明顯改善，追著舞妓偷拍的情形也少了許多。他指出，自由行旅客仍持續來訪，但相較之下較少生事，讓不少在地人感嘆「能一直這樣就好」。

東京淺草一間飯店也透露，之前中國旅客約占三成，如今降至不到一成。業者為填補收入的缺口，調降房價吸引其他國家旅客，營收雖略受影響，卻坦言「不會覺得可惜」。原因是先前常見退房後房內凌亂，還有湯汁的泡麵碗放在床上，雜物散落、備品失蹤，最後多半只能自認倒楣。

不過岐阜白川鄉的民宿老闆娘則說，當地整體人潮仍多，外帶店依舊大排長龍，中國旅客占比約一成，並未感到大幅減少。她抱怨垃圾問題年年存在，有人把空罐、包裝紙丟進雪裡，融雪後滿地狼藉；也曾出現闖入私有地、攀爬墓地等脫序行為。

北海道美瑛農民也提到，熱門「聖誕樹」打卡景點距車站約2至3公里，常見旅客拖行李走在結冰路面，途中甚至衍生不當如廁問題。札幌旅宿公會理事長安藤雅信指出，「疫情已讓業者體會過度依賴單一客源的風險，如今更傾向分散市場，降低被單一國家政策影響的衝擊。」

