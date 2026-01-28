日中緊張…東京大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」抵四川 日本粉絲依依不捨

快訊

中央社／ 北京28日綜合外電報導
大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」今天安全返抵四川。圖／歐新社資料照

「中國大熊貓保護研究中心」在社群媒體上發布消息說，大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」今天安全返抵四川。這對在東京出生長大的龍鳳胎大貓熊在日本粉絲依依不捨的送別下，順利回到中國。

根據「中國大熊貓保護研究中心」在微信上的貼文，「曉曉」和「蕾蕾」今天凌晨1時抵達成都天府國際機場，並於當天上午6時到達四川雅安的研究中心，隨後將接受隔離檢疫。

綜合路透社、美聯社報導，「曉曉」「蕾蕾」於2021年在東京上野動物園出生，是當前日本境內最後一對大貓熊，牠們返回中國後，使得日本在半個世紀以來首次沒有了這些可愛的大貓熊。

中共自1949年建政以來，一直透過「熊貓外交」來提升國際形象，透過租借貓熊的方式來鞏固與其他國家的關係。通常在協議結束後，貓熊都會返回中國，像「曉曉」和「蕾蕾」這樣在海外出生的貓熊，通常在2至4歲之間回到中國，加入繁育計畫。

「曉曉」和「蕾蕾」的父母「力力」和「真真」於2024年返回中國之後，「曉曉」與「蕾蕾」便成為上野動物園最受歡迎的明星。

大貓熊「曉曉」「蕾蕾」回中國，正值中日關係處於低谷之際。日本首相高市早苗去年11月表示，如果中國對台灣動武，日本將作出軍事回應。此一言論引起中國當局強烈反彈，並建議中國公民避免前往日本。

中國最早於1972年贈送日本一對大貓熊，以紀念中、日邦交正常化。北京當局長期以來把貓熊作為外交工具，租借貓熊既是善意的象徵，也是中國軟實力的延伸，當雙邊關係惡化時，中國也可以將這種善意收回。

