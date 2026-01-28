泰國未出現立百病毒病例 當局加強機場邊境防疫措施

印度確診立百病毒病例後，各國關注立百病毒疫情。泰國官員表示，目前尚未在國內發現立百病毒感染病例，呼籲民眾不必恐慌，政府會加強對機場和邊境的防疫措施，包括對國際旅客檢測體溫和詢問旅遊史等。

泰國民族報（The Nation）今天報導，泰國觀光暨體育部常務秘書納芮雅（Natthriya Thaweevong）表示，泰國尚未發現立百病毒（Nipah Virus）感染病例，但已對國際旅客實施嚴格的預防和篩檢措施。

納芮雅26日表示，該部門已與疾病管制局、公共衛生部和移民局進行協調，制定符合國際標準的監測、篩檢和隔離措施，適用於國際傳染病控制檢查站及所有機場，這些措施包括對國際旅客檢測體溫、詢問旅遊史並對來自高風險地區的疑似病例進行隔離。

報導指出，納芮雅說，她已收到公共衛生部疾病管制局的報告，目前泰國尚未發現任何立百病毒感染病例，也沒有證據顯示該病毒在泰國境內傳播。

根據台灣衛生福利部疾病管制署資料，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播及有限的人傳人，含直接接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食物等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。

泰國公共電視台（Thai PBS）24日報導，疾病管制局持續實施嚴格的監測系統，檢測動物和人類健康，另外，畜牧發展局、國家公園、野生動植物保護局及林業局也會密切關注立百病毒的動向。

民族報報導，泰國擁有實驗室、疾病調查系統和覆蓋全國的監測網絡，一旦發現疑似病例，即可迅速診斷和控制疾病。