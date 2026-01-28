快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

強烈寒氣流入…日本東京29日下午可能降雪 防走路滑倒用「企鵝步」

中央社／ 東京28日專電
受強烈冬季型氣壓影響，日本從29至30日將有強烈寒氣流入。關東地區包含東京都心，29日下午起可能出現降雪或雨夾雪。 法新社資料照
受強烈冬季型氣壓影響，日本從29至30日將有強烈寒氣流入。關東地區包含東京都心，29日下午起可能出現降雪或雨夾雪。 法新社資料照

受強烈冬季型氣壓影響，日本從29至30日將有強烈寒氣流入。關東地區包含東京都心，29日下午起可能出現降雪或雨夾雪，雖預估不至於形成明顯積雪，但道路結冰容易導致行走打滑，台灣遊客外出需特別留意，可以學企鵝走路小步伐挪動，以避免滑倒。

根據日本氣象協會預測，日本列島上空約1500公尺處，明天將有足以讓平地下雪的寒氣覆蓋關東南部；此外，由日本海吹來的偏北風，以及從東海地區流入的偏東風，將在神奈川縣、千葉縣一帶交會，使得雲層更容易生成。

因此，29日下午以神奈川縣、千葉縣為主的關東南部平原，將出現降雪或降雨。東京23區與多摩地區也有可能出現降雪。平地可能出現屋頂、地面微微泛白的情況，但道路上不太可能出現明顯積雪。

不過，氣溫在降雪時將明顯下降，夜間感覺會更冷，外出須注意保暖。此外，在外行走必須特別留意腳下與路況。尤其是橋梁、天橋、行人穿越道、地下出入口等地點較容易結冰，應放慢腳步、小心通行。

媒體提醒，人行天橋等地方由於不與地面接觸，地面上的熱量很難傳遞，即使結冰也很難融化，因此下雪後走天橋要特別留意。此外，像是民眾上公車或搭計程車的地方，由於積雪被反覆踩踏和車輪輾過壓實，這些地方反而很滑。還有建築物出入口，由於鞋子上的雪通常會被蹭在出入口，都要特別注意。

在雪地上行走最好選擇背包、空出兩手，步伐不要太大，確保每一步確實踩在地上。雖然天氣寒冷，但雙手插在口袋裡，或是拿著手機邊走邊看都非常危險，最好是兩手都空出來，以防萬一。

如果手插口袋，滑倒時沒辦法即時應變，很可能會受重傷。也建議穿厚一點，不僅能夠保暖，若摔倒還能起到緩衝作用。最好選擇防水材質衣服，即使濕了也不容易著涼。

日本 降雪 保暖

延伸閱讀

損失逾5兆日圓...日本經產省統計電玩、角色週邊盜版災情持續擴大

好冷！明起3天新一輪大範圍雨雪侵襲大陸 部分地區有大到暴雪

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

影／合歡山一早全白了…雪霰飄整夜成銀白世界 積雪1.5公分

相關新聞

強烈寒氣流入…日本東京29日下午可能降雪 防走路滑倒用「企鵝步」

受強烈冬季型氣壓影響，日本從29至30日將有強烈寒氣流入。關東地區包含東京都心，29日下午起可能出現降雪或雨夾雪，雖預估...

新幹線置物架被觀光客占滿 日乘客抱行李忍1小時：最氣對方裝沒事

冬季滑雪旺季到來，日本新幹線車廂也常見大型雪具行李。根據日媒Encount報導，近日一名帶孩子搭乘新幹線的乘客分享有些不愉快的經驗。原本一家人買下橫排三席，想把隨身行李放在座位上方的置物架，沒想到架上早已被外國觀光客放著又長又大的滑雪板行李袋，讓他們「連一件行李都放不上去」。

日火葬場工作壓力爆表 員工最不想按「兒童專用鈕」：痛心卻不能哭

根據日媒FRIDAY Digital報導，近來東京23區內由民間公司經營的火葬場，因燃料與人力成本上漲調整價格，使「一具遺體的火化費用上漲為8萬到9萬日圓」（約台幣1萬6千元到1萬8千元）。此收費是否合理，成為外界議論焦點。

連眼淚都擦不了…癱瘓媽怕丟臉 女兒一句話翻轉人生：別想做不到的事

根據日媒「RCC中國放送」報導，廣島縣福山市51歲單親媽媽藤井佳奈，12年前在返家途中行經斑馬線時遭輕型車撞上，整個人被撞飛了10公尺以上，送醫後在加護病房治療。她因頸椎嚴重受損，從此脖子以下癱瘓。

直視戰爭的女人：獻給烏克蘭記者阿梅莉納的鎮魂詩

本文為《轉角國際》合作的駐烏克蘭記者曹雨昕，為已故的烏克蘭作家阿梅莉納所撰寫的專文。阿梅莉納於2023年遭遇俄軍空襲而不幸身亡，其作品《直視戰爭的女人》的台灣中文版，在2026年由衛城出版上市。

最新大學排名出爐：哈佛下滑、中國高教強勢超車 怎麼回事？

根據最新出爐的權威大學排名，哈佛大學在多項關鍵指標名次下滑，而中國頂尖大學則創下歷史新高。學術名次的更迭，如何反映了美中科技與人才博弈？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。