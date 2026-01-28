快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

超乎想像…日本皇室早期歷史 人倫關係太震撼

聚傳媒／ 聚傳媒
日本皇室人物。 圖／取自日本宮內廳官網
日本皇室人物。 圖／取自日本宮內廳官網

【聚傳媒特約記者賴御文報導】日本現存最早的兩部史書是《古事記》及《日本書紀》，這兩部史書的內容充滿了神話與傳說，而且彼此之間的人物名字、歲數常常互不相容，但是很多關於日本歷史的記載很有意思，讓人嘖嘖稱奇。

有些人認為日本皇室第一代神武天皇，其實就是秦始皇派去尋找長生不老藥就再也沒回來的徐福。但是賴祥蔚教授在專欄指出，這個說法不太被日本人接受，最新的DNA研究也推翻了這種說法。

在日本的史書中，日本皇室第一代神武天皇的名字是「神日本磐余彦尊」，他的身世之傳奇，完全不輸現代版小說。

神武天皇的祖父「彥火火出見尊」跟豐玉姬結婚之後，生下了「鵜羽葺草不合尊」，也就是神武天皇的父親。這個名字看起來很特別，其實有故事，因為本來要用鵜羽（鸕鷀的羽毛）跟葺草搭蓋產房，結果還沒蓋好（不合），小孩就生下來了，所以小孩就被稱為「鵜羽葺草不合尊」這個特殊的名字。

「鵜羽葺草不合尊」因故是由媽媽的妹妹（就是姨母）「玉依姬」撫養長大。「鵜羽葺草不合尊」長大後娶了自己的姨母兼養母，生下了四個兒子，第四個兒子就是後來的第一代神武天皇「神日本磐余彦尊」。

神武天皇「神日本磐余彦尊」跟第一位太太生下了「手研耳命」。在神武天皇駕崩後，長子「手研耳命」娶了神武天皇的第二位太太，也就是自己的後母「媛蹈鞴五十鈴媛命」，然後還想殺害後母的兒子，也就是自己的同父異母弟弟，結果反而被弟弟「神沼河耳命」殺死，於是「神沼河耳命」就成了第二代天皇「綏靖天皇」。

前述的日本皇室歷史可能超乎了一般人的想像，不過到目前為止，《古事記》及《日本書紀》這兩部史書仍是非常重要的日本正式史書。

聚傳媒

日本皇室

延伸閱讀

不是DEI導致倒閉？日本前Ubisoft員工稱公司患上「大企業通病」

損失逾5兆日圓...日本經產省統計電玩、角色週邊盜版災情持續擴大

花費300小時！日本獨立遊戲開發者將6萬名網友加入片尾感謝名單

實景對照遊戲畫面 《極限競速：地平線 6》日本場景表現引熱議

相關新聞

超乎想像…日本皇室早期歷史 人倫關係太震撼

日本現存最早的兩部史書是《古事記》及《日本書紀》，這兩部史書的內容充滿了神話與傳說，而且彼此之間的人物名字、歲數常常互不相容，但是很多關於日本歷史的記載很有意思...

日中緊張…東京大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」抵四川 日本粉絲依依不捨

「中國大熊貓保護研究中心」在社群媒體上發布消息說，大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」今天安全返抵四川。這對在東京出生長大的龍鳳胎大...

泰國未出現立百病毒病例 當局加強機場邊境防疫措施

印度確診立百病毒病例後，各國關注立百病毒疫情。泰國官員表示，目前尚未在國內發現立百病毒感染病例，呼籲民眾不必恐慌，政府會...

強烈寒氣流入…日本東京29日下午可能降雪 防走路滑倒用「企鵝步」

受強烈冬季型氣壓影響，日本從29至30日將有強烈寒氣流入。關東地區包含東京都心，29日下午起可能出現降雪或雨夾雪，雖預估...

新幹線置物架被觀光客占滿 日乘客抱行李忍1小時：最氣對方裝沒事

冬季滑雪旺季到來，日本新幹線車廂也常見大型雪具行李。根據日媒Encount報導，近日一名帶孩子搭乘新幹線的乘客分享有些不愉快的經驗。原本一家人買下橫排三席，想把隨身行李放在座位上方的置物架，沒想到架上早已被外國觀光客放著又長又大的滑雪板行李袋，讓他們「連一件行李都放不上去」。

日火葬場工作壓力爆表 員工最不想按「兒童專用鈕」：痛心卻不能哭

根據日媒FRIDAY Digital報導，近來東京23區內由民間公司經營的火葬場，因燃料與人力成本上漲調整價格，使「一具遺體的火化費用上漲為8萬到9萬日圓」（約台幣1萬6千元到1萬8千元）。此收費是否合理，成為外界議論焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。