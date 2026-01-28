超乎想像…日本皇室早期歷史 人倫關係太震撼

【聚傳媒特約記者賴御文報導】日本現存最早的兩部史書是《古事記》及《日本書紀》，這兩部史書的內容充滿了神話與傳說，而且彼此之間的人物名字、歲數常常互不相容，但是很多關於日本歷史的記載很有意思，讓人嘖嘖稱奇。

有些人認為日本皇室第一代神武天皇，其實就是秦始皇派去尋找長生不老藥就再也沒回來的徐福。但是賴祥蔚教授在專欄指出，這個說法不太被日本人接受，最新的DNA研究也推翻了這種說法。

在日本的史書中，日本皇室第一代神武天皇的名字是「神日本磐余彦尊」，他的身世之傳奇，完全不輸現代版小說。

神武天皇的祖父「彥火火出見尊」跟豐玉姬結婚之後，生下了「鵜羽葺草不合尊」，也就是神武天皇的父親。這個名字看起來很特別，其實有故事，因為本來要用鵜羽（鸕鷀的羽毛）跟葺草搭蓋產房，結果還沒蓋好（不合），小孩就生下來了，所以小孩就被稱為「鵜羽葺草不合尊」這個特殊的名字。

「鵜羽葺草不合尊」因故是由媽媽的妹妹（就是姨母）「玉依姬」撫養長大。「鵜羽葺草不合尊」長大後娶了自己的姨母兼養母，生下了四個兒子，第四個兒子就是後來的第一代神武天皇「神日本磐余彦尊」。

神武天皇「神日本磐余彦尊」跟第一位太太生下了「手研耳命」。在神武天皇駕崩後，長子「手研耳命」娶了神武天皇的第二位太太，也就是自己的後母「媛蹈鞴五十鈴媛命」，然後還想殺害後母的兒子，也就是自己的同父異母弟弟，結果反而被弟弟「神沼河耳命」殺死，於是「神沼河耳命」就成了第二代天皇「綏靖天皇」。

前述的日本皇室歷史可能超乎了一般人的想像，不過到目前為止，《古事記》及《日本書紀》這兩部史書仍是非常重要的日本正式史書。

