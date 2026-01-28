新幹線置物架被觀光客占滿 日乘客抱行李忍1小時：最氣對方裝沒事

冬季滑雪旺季到來，日本新幹線車廂常見大型雪具行李。根據日媒「Encount」報導，近日一名帶孩子搭乘新幹線的乘客分享有些不愉快的經驗。原本一家人買下橫排三席，想把隨身行李放在座位上方的置物架，沒想到架上早已被外國觀光客放著又長又大的滑雪板行李袋，讓他們「連一件行李都放不上去」。

當事人表示，自己上車時發現，指定座位上方的行李架已放滿滑雪板，只能把外套捲起，塞在椅背後方，背包與行李箱全塞在腳邊，在狹窄的空間中撐了約1小時才下車。雖然「還能忍受」，但心裡還是覺得不愉快。該滑雪板行李的持有人是外國旅客、講著中文，且那個行李袋上還堆著其他人的滑雪板。最讓當事人介意的是，自己在煩惱著無法放行李時，對方卻全程裝作沒事。

事件在社群平台引發熱議，不少網友直言「這真的很困擾」、「太沒常識」，也有人建議遇到此狀況可請列車人員協助。另有意見認為「行李置物架就是先放先贏」，只能自己另找地方放，但也直言「滑雪板、球具這類應該用宅配寄送」。

當事人補充，返程列車有廣播提醒大型行李不要放置物架，應放腳邊或大型行李區，但去程是否有提醒已不可考。當事人坦言很難判定此種情況是否算違規，只覺得若能互相體諒、開口稍微挪一下，甚至說一句「外套可以放上來」，感受就會差很多。