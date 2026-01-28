印尼西爪哇山崩增至34死 降雨不停影響救災

快訊

中央社／ 雅加達28日綜合外電報導

印尼西爪哇省（West Java）連日大雨引發山崩，導致34人死亡、32人下落不明；印尼災害管理當局表示，今天上午持續降雨，使搜救行動受到阻礙。

路透社報導，這起山崩發生於24日清晨，地點在西爪哇省萬隆（Bandung）地區的帕西朗古村（PasirLangu）。帕西朗古村位於西爪哇省丘陵地區，在印尼首都雅加達東南方約100公里處。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）告訴記者，今天上午仍在下雨，但所有救難人員都已做好準備，等待恰當時機繼續搜救。

穆哈里說，山崩死亡人數已升至34人，另有23人在這場災難中倖存下來。

印尼海軍昨天表示，有23名陸戰隊員在執行邊境巡邏訓練時遭山崩掩埋。

穆哈里表示，目前還不清楚這23名軍人是否包含在國家災害應變總署公布的死亡人數之中。

他補充說，工作小組正在現場辨識救難人員發現的遺體。

當局已動員至少800名救援人員、軍警及9台挖土機，協助搜尋剩餘的失蹤者。

穆哈里說，受災村落的約700名居民已撤離至當地政府機關建物內安置。

