消失17個月 委國反對派要角索洛札諾現身談轉型

委內瑞拉反對派要角索洛札諾（Delsa Solorzano）在公眾前消失17個月之後首度現身。她表示國家正進入新階段，但強調唯有透過自由選舉，轉型才算真正完成。

法新社報導，委內瑞拉反對派重要人物索洛札諾今天公開露面。她先前因顧慮遭前總統馬杜洛（NicolasMaduro）迫害而消失17個月，如今馬杜洛遭美國帶走，索洛札諾表示馬杜洛下台後，國家歷史已走入新階段。

索洛札諾表示，她覺得自己已能安全現身，重新投入「促成政治改革」工作，同時呼籲舉行新選舉。

這名54歲的前國會議員說：「我們相信委內瑞拉正處於一個新階段，整個國家都有這種感受。」

不過索洛札諾也警告「轉型尚未開始」，只有在「委內瑞拉舉行自由選舉時，這一切才會鞏固」。

索洛札諾上一次公開露面是在2024年8月，當時她站在一輛競選卡車後方，抗議馬杜洛在大選中竊取勝利。

當天與索洛札諾並肩示威的政治人物，還有後來的諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado），以及其他反對派領袖，這些人隨後不是四處躲藏，就是流亡海外或入獄。

索洛札諾今天首度返回所屬政黨「公民共識」（Encuentro Ciudadano）總部，受到支持者熱烈歡迎。不過她持續謹慎，畢竟馬杜洛盟友依舊掌控安全部門，同時副總統羅德里格斯（Delcy Rodrigez）顯然在美國總統川普默許下接掌政權。

索洛札諾表示，委內瑞拉邁向民主的第一步「顯而易見」，就是釋放數百名政治犯。

羅德里格斯政府在華府施壓下，聲稱已釋放約800名囚犯，但這個數字受到維權人士質疑。

索洛札諾對羅德里格斯與川普之間的合作表達憂慮。雙方已協議美國可取得委內瑞拉石油，因制裁而遭凍結資金最近也獲解凍。

索洛札諾說：「他們每天都宣稱彼此有在對話」，「問題在於委內瑞拉人民並未參與，挑戰是如何讓人民聲音被聽見。」

索洛札諾不願多談她這17個月的行蹤，只表示她不喜歡被稱為躲藏，而是「庇護」。她說：「這是個人的事；每個人面對迫害的方式都不同。」