南非高中生騎單車2800公里 募款超過百萬助癌童

中央社／ 約翰尼斯堡28日專電

南非一名高中畢業生范西爾，用了38天，騎單車2800公里橫越南非，為癌症兒童募款，將目睹好友與癌症搏鬥的悲痛，轉化為行動支持。原訂目標僅約4萬台幣，最終募得超過120萬台幣。

「新聞24」（News24）27日報導，范西爾（Andruvan Zyl）今年18歲，剛從高中畢業，當其他畢業生正在狂歡慶祝時，他卻選擇帶著簡單行李，騎上單車，橫越南非2800公里，為癌症兒童募款。

范西爾接受「南非廣播公司」（SABC）電視台採訪時表示，得知同校好友罹癌時，他感到非常震驚。他表示，「到醫院探望時，聽到他和其他孩子痛苦的哭喊聲，自己卻根本幫不上忙，於是想要集結更多人的力量，決定發起騎單車募款。」

募得款項會捐給「南非兒童癌症基金會」（Childhood Cancer Foundation South Africa），幫助癌症兒童及家庭度過難關。

據該基金會在臉書（Facebook）發文指出，范西爾去年12月16日從南非東北部波羅克瓦尼市（Polokwane）騎單車出發，花了38天，行經2800公里，最終抵達南非西南部的開普敦。

新聞24報導指出，起初他只預計募款2萬蘭特（南非幣，約新台幣3萬9千元），但學校家長慷慨解囊，一週就達標，他便將目標金額上修至10萬蘭特（約新台幣19萬7千元）。沒想到他都還沒騎上單車，就又再次達標。目前已募得超過65萬蘭特（約新台幣127萬8千元），善款仍持續增加中。

范西爾在該採訪中表示，原本他預計每晚都要睡帳篷，但最後帳篷卻一次也沒用上，因為每到一處，都有好心人提供地方讓他過夜。一路上也有很多陌生人加入他，陪著一起騎一小段路。

他表示，「我學會要先勇敢追夢，才能帶來改變。」

南非兒童癌症基金會為非營利組織，幫助患有癌症或致命血液疾病的兒童和青少年及其家人，維護其健康福祉。

