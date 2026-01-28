日火葬場工作壓力爆表 員工最不想按「兒童專用鈕」：痛心卻不能哭

根據日媒FRIDAY Digital報導，近來東京23區內由民間公司經營的火葬場，因燃料與人力成本上漲調整價格，使「一具遺體的火化費用上漲為8萬到9萬日圓」（約台幣1萬6千元到1萬8千元）。此收費是否合理，成為外界議論焦點。

由於火葬場平時禁止外人進入拍攝，作業現場鮮少曝光。此次採訪媒體獲得特殊許可進入桐之谷齋場，才發現火化遺體的工作比想像中更加繁重。現場作業採「一人負責」模式，從火化、接待家屬、到最後協助把遺骨放入骨灰罈，全由同一員工負責。原則上採輪班制，早班員工清晨上工後到傍晚幾乎無法休息。量多的日子，一天甚至必須處理達70件以上。

採訪中最讓人震撼的是控制面板上，有一個寫著「子」字的按鈕。資深員工表示，這是「火化兒童」的專用設定，因孩子身體較小，需要調低火力。他坦言，負責火化孩子時最令人痛心，曾遇過和自己孩子年紀相近的學童因意外過世，按下按鈕的瞬間至今難忘，但又不能在家屬面前落淚。

報導指出，火化爐內部長期處於高溫，損耗嚴重，必須定期維修，加上工作時需要承受極高的心理壓力，即使有新人也常很快離開。因行業性質關係，員工多為日本人，但人力招募與培訓相當吃力，甚至有人提到曾因職業遭受歧視，不敢對外明說自己的工作內容。

經營東京六座火葬場的社長野口龍馬也表示，收費是否「過高」可交由第三方評估，但在成本不斷上升下，經營並不輕鬆。且因為考慮到對環境的影響，也引進最新的排煙設備，並抱著「這是個重要工作」的使命感經營這項事業。