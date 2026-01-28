巴西年假血庫告急 駐聖保羅辦事處響應捐血活動

快訊

中央社／ 聖保羅27日專電

駐聖保羅台北經濟文化辦事處27、28日響應巴西慈善機構「愛之贈予」（Amor Se Doa）與「愛因斯坦醫院」（AlbertEinstein）血液中心的捐血活動，並致贈紀念T恤支持公益，盼緩解巴西年假期間血庫不足。

捐血活動在聖保羅市都會警衛隊（GCM）訓練學院舉辦，正值巴西年假期間，血庫存量偏低，醫院急需補充血液。駐聖保羅辦事處呼籲僑界與社會各界踴躍捐血，挽救生命，並以行動展現台灣對公益的支持。

出席貴賓包括駐聖保羅辦事處處長朱怡靜、組長徐澤玗、「愛之贈予」國際執行長支黃秀莉、形象大使寶莉娜（Elza Paulina）、聖保羅市都會警衛隊副指揮官費柳（José Aparecido Cesar Filho），以及城市安全訓練學院院長費蓋瑞多（Júlio César Figueiredo）等人。

費蓋瑞多感謝駐聖保羅辦事處的支持，也介紹警衛隊的組織運作與訓練制度，雙方就公益合作、資源整合及未來合作可能性交換意見；費蓋瑞多致贈警衛隊車隊模型及紀念鑰匙圈予朱怡靜，朱也回贈活動紀念T恤，象徵雙方友好互動與合作情誼。

支黃秀莉受訪表示，捐血活動圓滿成功，不僅補充血庫急需的存量，更彰顯跨機構合作與駐聖保羅辦事處積極推動公益、凝聚僑社力量的成果。

