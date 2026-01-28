快訊

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

義大利以國際會展拚外貿 4、5月分別在美中辦論壇

中央社／ 羅馬27日專電

義大利外交部積極促進海外經貿，今天公布2026年將舉辦多達878場活動，其中國際會展276場，國內會展202場。4月至5月期間，將分別在中國上海、美國邁阿密舉辦商務論壇

義大利外交部今天發布新聞稿指出，外長塔加尼（Antonio Tajani）下午為「促進義大利外銷全球：2026年會展日程及義大利機構行動」活動揭幕。此次活動聚焦在國際會展對於推廣「義大利製造」產品扮演的角色。

義大利外交部指出，義大利舉辦室內會展的空間規模居世界第4，僅次於中國、美國和德國。2025年，義大利共舉辦915場會展，其中大部分為B2B（企業對企業）展會，吸引超過1700萬參與者。此外，義大利還在20個國家舉辦了89場會展，其中中國、巴西和美國位居前列。

義大利外交部表示，2026年已安排878場活動，其中國際展276場，國內展202場；飲食和飯店業將佔活動總數12%，其次是紡織、服裝和時尚，及運動、休閒、娛樂和藝術。預計科技和機械工程、農業、林業和畜牧業，及珠寶、手錶和配件行業也將佔據相當大比例。

義國指出，繼近期在羅馬與德國舉辦商務論壇之後，今年4、5月期間，也將在中國上海和美國邁阿密舉辦商務論壇。同時，義外交部正研擬2026年全國出口大會的三階段計劃，分別針對義大利北、中、南部企業，旨在充分帶動整個國家的生產體系。

義大利 外交部 美國

延伸閱讀

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

世衛專家稱台灣未預警COVID-19 外交部斥並非事實

高市再談台灣有事撤僑 陸外交部痛批：沒資格對台灣置喙

車壇獨角獸現身! 全球唯一右駕CLK GTR Roaster義大利道路奔馳

相關新聞

直視戰爭的女人：獻給烏克蘭記者阿梅莉納的鎮魂詩

本文為《轉角國際》合作的駐烏克蘭記者曹雨昕，為已故的烏克蘭作家阿梅莉納所撰寫的專文。阿梅莉納於2023年遭遇俄軍空襲而不幸身亡，其作品《直視戰爭的女人》的台灣中文版，在2026年由衛城出版上市。

連眼淚都擦不了…癱瘓媽怕丟臉 女兒一句話翻轉人生：別想做不到的事

根據日媒「RCC中國放送」報導，廣島縣福山市51歲單親媽媽藤井佳奈，12年前在返家途中行經斑馬線時遭輕型車撞上，整個人被撞飛了10公尺以上，送醫後在加護病房治療。她因頸椎嚴重受損，從此脖子以下癱瘓。

最新大學排名出爐：哈佛下滑、中國高教強勢超車 怎麼回事？

根據最新出爐的權威大學排名，哈佛大學在多項關鍵指標名次下滑，而中國頂尖大學則創下歷史新高。學術名次的更迭，如何反映了美中科技與人才博弈？

墨國民眾瘋迷BTS 驚動總統

南韓天團防彈少年團（BTS）即將展開世界巡演，門票開賣後全球有數十萬名粉絲搶不到票而心碎，但只有在墨西哥，門票短缺的問題...

日本創紀錄大雪「癱瘓交通」 JR停駛札幌站晚間列車全力除雪

受到創紀錄大雪影響，日本JR北海道列車運行大幅受阻。JR北海道今天宣布，為集中進行軌道除雪作業，將於28日與29日兩天，...

印尼西爪哇大雨山崩 23名受困軍人確認死亡

印尼西爪哇省（West Java）連日大雨引發山崩，印尼海軍發言人今天確認23名受困軍人罹難...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。