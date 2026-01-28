墨國民眾瘋迷BTS 驚動總統

南韓天團防彈少年團（BTS）即將展開世界巡演，門票開賣後全球有數十萬名粉絲搶不到票而心碎，但只有在墨西哥，門票短缺的問題驚動到國家最高層。

BTS預定5月在墨西哥市（Mexico City）舉行三場演出，門票上周末開賣，短短幾分鐘內便銷售一空，顯示墨西哥民眾「哈韓」程度。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）26日受訪時表示，BTS在當地開唱，門票僅15萬張，卻有「近100萬名年輕人」搶著要買。對於眾多粉絲的失望之情，薛恩鮑姆十分感同身受，她說已致函南韓總統李在明，請他「促成這些備受愛戴的K-pop藝人更常來」墨西哥演出。

薛恩鮑姆也曾詢問演唱會主辦單位，是否能再加場，卻遭婉拒。  

路透報導，Ticketmaster所銷售的墨西哥門票價格，從約1,800披索起跳，一路到VIP的1萬7,800披索（約台幣3.2萬元）；但在轉售平台上最新票價已飆升至1萬1,300至9萬2,100披索（約16.7萬元）不等。

不只墨西哥，韓聯社報導，BTS經紀公司BIGHIT MUSIC表示，北美與歐洲場次門票都已全數售罄。BIGHIT MUSIC指出，這兩大地區共41場演唱會的門票自24日開賣後都已迅速搶購一空。

