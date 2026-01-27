日本創紀錄大雪「癱瘓交通」 JR停駛札幌站晚間列車全力除雪
受到創紀錄大雪影響，日本JR北海道列車運行大幅受阻。JR北海道今天宣布，為集中進行軌道除雪作業，將於28日與29日兩天，自晚上9時起停駛所有往返札幌站的列車，且不提供替代運輸服務。
北海道放送報導，JR北海道指出，25日的破紀錄大雪，已對札幌都會圈鐵路運行造成嚴重影響，造成列車停駛與大幅誤點，雖然目前已在每天末班車結束後除雪，但作業時間不足，無法有效改善線路狀況。
因此，JR北海道決定提前結束夜間營運，於28日與29日晚上9時後，全面停駛札幌站發車及抵達的列車，以確保充足的除雪時間。此外，白天及翌日清晨的部分列車，也可能因除雪作業而停駛。
JR北海道表示，「僅依靠夜間營運結束後的時間，已無法完成足以恢復正常運行的除雪作業」，強調「必須確保能夠徹底除雪的作業時間」，以期儘早恢復列車正常運行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言