日本創紀錄大雪「癱瘓交通」 JR停駛札幌站晚間列車全力除雪

中央社／ 東京27日專電
受到創紀錄大雪影響，日本JR北海道列車運行大幅受阻。 法新社資料照
受到創紀錄大雪影響，日本JR北海道列車運行大幅受阻。JR北海道今天宣布，為集中進行軌道除雪作業，將於28日與29日兩天，自晚上9時起停駛所有往返札幌站的列車，且不提供替代運輸服務。

北海道放送報導，JR北海道指出，25日的破紀錄大雪，已對札幌都會圈鐵路運行造成嚴重影響，造成列車停駛與大幅誤點，雖然目前已在每天末班車結束後除雪，但作業時間不足，無法有效改善線路狀況。

因此，JR北海道決定提前結束夜間營運，於28日與29日晚上9時後，全面停駛札幌站發車及抵達的列車，以確保充足的除雪時間。此外，白天及翌日清晨的部分列車，也可能因除雪作業而停駛。

JR北海道表示，「僅依靠夜間營運結束後的時間，已無法完成足以恢復正常運行的除雪作業」，強調「必須確保能夠徹底除雪的作業時間」，以期儘早恢復列車正常運行。

北海道 大雪

