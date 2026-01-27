因應犯罪年齡下降 瑞典擬加重青少年犯罪刑責

瑞典政府因應日益嚴重的青少年犯罪問題，以及幫派招募未成年人犯罪年齡下降，26日提出修法草案，擬將重罪刑事責任年齡下修到13歲，並提高未成年人犯罪的刑責。

瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）26日召開記者會表示，這項草案立基於2023年開始的研究調查結果。據統計，2012年到2022年間，瑞典的槍擊致死案件成長3倍，幫派招募的青少年年齡也不斷下降，過去3年來政府採取不同手段，槍擊案件少了一半，瑞典罪犯在國外被捕到案的數量雙倍成長。

根據斯特莫提供的資料，近年涉入嚴重刑案的13至14歲青少年人數增加，2025年有52個15歲以下的青少年涉入謀殺、意圖謀殺的刑事案件。

斯特莫表示，幫派招募場域已從校園擴張到網路上，現行的制度讓青少年在犯案後接受保護處分時持續暴露在幫派的影響之下，青少年服刑後再犯的狀況層出不窮。

他說，被幫派吸收利用的青少年是加害人、也是被害人，這項草案是希望藉此遏阻幫派招募青少年進行犯罪，並增加社會安全。

這項草案將完全取消18歲到20歲年輕人的減刑，過去瑞典的司法對於18歲到20歲的成年人採用與未成年人相同的減刑制度，但瑞典政府希望修法取消這個年齡層罪犯的減刑，並表示這些人已經成年，應負起全責。

草案也提高15到17歲青少年的刑責，15歲的未成年人刑責提高到成人刑責的40%（相較於現行法律的20%），16歲的刑責提高到60%（相較於現行的25%），17歲則提高到成人刑責的80%（相較於現行的30%）。

此外，草案也將未成年人犯罪最高可判刑期從現行的14年提高到18年，維持未成年人不得判終身監禁的規定。少年犯將不能以罰鍰替代保護處分，保護管束也將一週增加一天，並且得禁止少年犯到特定場所地點，監管人也將有更多權利能家庭訪問。

草案更將現行重罪刑事處分年齡15歲下修到13歲，13歲的少年犯若犯下重大刑案例如謀殺、預謀殺人等最低刑期為4年的重罪，可能會被判處1至2年的少年監獄監禁。13歲的未成年人刑責將會是成年人的10%，14歲則是20%。根據這項草案，重罪刑事處分年齡為13歲的實施時間將試辦5年。

斯特莫表示，這是因應現今犯罪問題的緊急狀況所採取的必要手段。

瑞典晚報（Aftonbladet）報導，這項建議受瑞典輿論強烈批評，包括瑞典檢察署、矯正署、瑞典律師公會等126個組織都曾向政府提案反對與質疑，但瑞典政府沒有因此踩剎車。

瑞典律師公會表示，這個5年的政策把小孩當作實驗品，是不可接受的，也牴觸聯合國兒童權益公約。此外，草案缺乏科學與實證研究，難以支持這個做法如何減少犯罪率與提供社會安全。

至於招募青少年犯罪的成年人刑責，斯特莫在2025年12月曾提出建議，將從現行的4年提高到12年，他希望最快可以在今年施行。