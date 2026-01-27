最早記載日本歷史的文字 竟然來自中國？

照片取自日本宮內廳官網

世界上關於日本的最早文字記載，居然不是日本人自己寫的，而是來自於中國的史書！

目前即使是日本學界也承認，世界上最早、而且有系統記載日本政權與社會樣貌的文字，正是三國時代的史書《三國志》其中的〈魏志‧倭人傳〉，作者是西晉史學家陳壽，成書時間大約是西元280年，書中以「倭國」稱呼當時的日本。

〈倭人傳〉詳細描述了倭國的地理位置、政治結構、社會風俗、階級制度，甚至記載了著名的女性統治者卑彌呼，以及她向魏國朝貢、接受冊封的過程。書中所寫的內容，跟後來日本的考古發現也都符合，可見具有高度的真實性。

至於日本人自己寫的現存最早的系統歷史文字記載，則是成書於西元712年的《古事記》和西元720年的《日本書紀》，這兩部書分別是由當時的天武天皇與元明天皇推動，都是由日本皇室所主導的皇室歷史撰寫，為的是強調政權的正當性，撰寫的時間比起《魏志》足足晚了約400多年。

《古事記》和《日本書紀》這兩部書從宇宙混沌、天地分離寫起，裡面存在很多無法考證的神話。

