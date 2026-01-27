快訊

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」韓媒曝美2周前曾警告

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

印尼西爪哇大雨山崩 23名受困軍人確認死亡

中央社／ 雅加達27日綜合外電報導
印尼西爪哇省（West Java）連日大雨引發山崩。 路透
印尼西爪哇省（West Java）連日大雨引發山崩。 路透

印尼西爪哇省（West Java）連日大雨引發山崩，印尼海軍發言人今天確認23名受困軍人罹難。

路透社報導，這起山崩發生在24日清晨，地點在西爪哇省萬隆（Bandung）地區的帕西朗古村（PasirLangu），由前23日開始的大雨引發。

帕西朗古村位於西爪哇省丘陵地區，在印尼首都雅加達東南約100公里處。

海軍發言人通古爾（Tunggul）表示，這23名陸戰隊員當時正在參加印尼-巴布亞紐幾內亞邊境巡邏訓練時遭山崩掩埋。

通古爾說：「這起事件是因極端天氣下強降雨所致，造成訓練場地發生山崩。」

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）說，截至今天下午，山崩死亡人數從先前的17人上升至20人，另有42人仍下落不明。

目前還不清楚23名罹難軍人是否包含在國家災害應變總署公布的死亡人數之中。

當局已動員至少800名救援人員、軍警及9台挖土機協助搜救失蹤者。

穆哈里說，受災村落的685名居民已撤離至當地政府機關建物內安置。

延伸閱讀

林佳龍登印尼媒體「時代雜誌」 促雙邊交往不應受限一中原則

超商1張紙成救星！印尼男手機掉計程車上急壞 大園警神速尋獲

變天了！ 兩波冷空氣影響、今起氣溫急墜入夜恐大雨 高山有望降雪

北台灣+宜蘭今大降溫 今晚至明晨3地慎防大雨、日夜溫差擴大

相關新聞

印尼西爪哇大雨山崩 23名受困軍人確認死亡

印尼西爪哇省（West Java）連日大雨引發山崩，印尼海軍發言人今天確認23名受困軍人罹難...

全球缺百萬助產士 孕婦嬰兒死亡風險增

全球助產士短缺100萬人！國際助產士聯盟研究指出，全球約有181個國家缺乏足夠的專業助產士…

歐洲殖民摧毀文化 澳洲國慶遭原民抗議：被入侵應哀悼

數千人26日參加「入侵日」集會紀念澳洲國慶日，支持澳洲原住民並呼籲團結；與此同時，另有反移民抗議活動也吸引了大量人群。

北海道大雪破紀錄 巴士、JR全停駛 7000人被迫睡機場

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公...

歸國事業大騙局！日本判北韓須賠償脫北者

「要說原告大半輩子的人生都被北韓剝奪一點都不過分，（北韓的歸國事業對原告）造成精神上、肉體上甚大的苦痛。」

科學家揭迄今最詳細暗物質分布圖 一窺宇宙謎團

科學家利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）在天空中一片面積接近滿月3倍的區域進行觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。