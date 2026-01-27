全球缺百萬助產士 孕婦嬰兒死亡風險增
全球助產士短缺100萬人！國際助產士聯盟研究指出，全球約有181個國家缺乏足夠的專業助產士，導致母嬰死亡率上升、醫療品質下降，以及過度的醫療干預。該機構呼籲，各國政府應立即採取行動，不僅要增加教育培訓，更需改善薪資待遇與工作環境以留住專業人才。
全球助產士短缺
《衛報》報導，全球助產士短缺近百萬，導致孕婦無法獲得預防傷害所需的基本護理。其中，近一半的短缺情況發生在非洲，約有九成的婦女生活在助產士不足的國家。
國際助產士聯盟執行長烏格拉斯表示，工作過勞、收入過低，再加上衛生系統不堪重負，導致全球近100萬名助產士短缺，這不僅是勞動力問題，更關乎女性和嬰兒的健康品質和安全。
研究指出，全球助產士普及將足以預防三分之二的孕產婦和新生兒的死亡，每年可挽救430萬人的生命。如今，全球90%的助產士短缺都發生在中低收入國家，約有181個國家仍需增加98萬名助產士。
改善待遇與工作
《國際助產士聯盟》報導，助產士能提供絕多數的母嬰醫療服務，並能有效降低產婦死亡率與新生兒夭折風險。然而，非洲與美洲的短缺情況最為嚴峻，而歐洲國家也因職場倦怠與留任問題帶來挑戰。
未來，除了擴大教育培訓外，政府必須改善助產士的薪資待遇與工作環境，才能確保醫療體系的永續發展，保障女性與嬰兒的生命健康。
